ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В одной из провинций Бельгии ввели комендантский час из-за второй волны COVID-19

28.07.2020 18:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В одной из провинций Бельгии ввели комендантский час из-за второй волны COVID-19

Власти бельгийской провинции Антверпен ввели комендантский час с 23.00 до 6.00 в связи с новым скачком заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь все рестораны и кафе в провинции будут вынуждены закрываться не позже 23.00. Кроме того, временно будут запрещены все контактные виды спорта для спортсменов старше 18 лет. Также в некоторых районах будет прекращена работа всех банкетных залов и фитнес-центров. Власти также обязали все местные компании вернуться к дистанционному режиму работы там, где это будет возможно.

Отмечается, что в данный момент в Антверпене наблюдается наиболее сложная ситуация с распространением COVID-19. В связи с этим, уже со среды в силу должны вступить новые ограничительные меры.

В частности, посещать магазины на всей территории страны можно будет только в одиночку, либо же в сопровождении ребенка, проживающего со взрослым под одной крышей. Также посещать магазины можно будет сопровождая людей с ограниченными возможностями. Кроме того, компаниям рекомендуется вновь переводить всех сотрудников на удаленный режим работы. Вводятся ограничения и на число участников массовых мероприятий – в помещении их количество будет ограничено 100 людьми, на открытом воздухе – 200.

Фото: РИА Новости / Сергей Субботин

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти бельгийской провинции Антверпен ввели комендантский час с 23.00 до 6.00 в связи с новым скачком заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости. Теперь все...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Черечень в речи на БТ раскритиковал "Табакерки" и "Дана холдинг"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика