В одной из провинций Бельгии ввели комендантский час из-за второй волны COVID-19

Источник материала: ОНТ

Власти бельгийской провинции Антверпен ввели комендантский час с 23.00 до 6.00 в связи с новым скачком заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь все рестораны и кафе в провинции будут вынуждены закрываться не позже 23.00. Кроме того, временно будут запрещены все контактные виды спорта для спортсменов старше 18 лет. Также в некоторых районах будет прекращена работа всех банкетных залов и фитнес-центров. Власти также обязали все местные компании вернуться к дистанционному режиму работы там, где это будет возможно.

Отмечается, что в данный момент в Антверпене наблюдается наиболее сложная ситуация с распространением COVID-19. В связи с этим, уже со среды в силу должны вступить новые ограничительные меры.

В частности, посещать магазины на всей территории страны можно будет только в одиночку, либо же в сопровождении ребенка, проживающего со взрослым под одной крышей. Также посещать магазины можно будет сопровождая людей с ограниченными возможностями. Кроме того, компаниям рекомендуется вновь переводить всех сотрудников на удаленный режим работы. Вводятся ограничения и на число участников массовых мероприятий – в помещении их количество будет ограничено 100 людьми, на открытом воздухе – 200.

Фото: РИА Новости / Сергей Субботин

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