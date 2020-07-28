В Добрушском районе женщина не доехала до роддома и родила прямо в такси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беременная женщина в Добрушском районе не доехала до роддома. Ребенок появился на свет в машине такси. Об этом сообщили на сайте газеты «Добрушскi край».

Путь из агрогородка Жгунь в райцентр водитель запомнит надолго. Во время поездки 27 июля молодая женщина сообщила о болях в животе. В пути ей становилось хуже, она просила ехать быстрее. Таксисту пришлось включить аварийную сигнализацию и ехать по встречной полосе. Обошлось без происшествий, другие водители уступали дорогу.



Фото: vdobrushe.by

У приёмного отделения больницы машину с роженицей уже ждали врачи. Роды решили принимать прямо в такси. На свет появился мальчик. Он и его мама чувствуют себя хорошо.

Водитель рассказал, что переживал за женщину и малыша как за родных. За пять лет, которые Александр работает в такси, он не сталкивался с подобными случаями – пассажирам никогда не приходилось оказывать первую помощь.