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В Добрушском районе женщина не доехала до роддома и родила прямо в такси

28.07.2020 19:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беременная женщина в Добрушском районе не доехала до роддома. Ребенок появился на свет в машине такси. Об этом сообщили на сайте газеты «Добрушскi край».

Путь из агрогородка Жгунь в райцентр водитель запомнит надолго. Во время поездки 27 июля молодая женщина сообщила о болях в животе. В пути ей становилось хуже, она просила ехать быстрее. Таксисту пришлось включить аварийную сигнализацию и ехать по встречной полосе. Обошлось без происшествий, другие водители уступали дорогу.

В Добрушском районе женщина не доехала до роддома и родила прямо в такси
Фото: vdobrushe.by

У приёмного отделения больницы машину с роженицей уже ждали врачи. Роды решили принимать прямо в такси. На свет появился мальчик. Он и его мама чувствуют себя хорошо.

Водитель рассказал, что переживал за женщину и малыша как за родных. За пять лет, которые Александр работает в такси, он не сталкивался с подобными случаями – пассажирам никогда не приходилось оказывать первую помощь.

Несколько лет назад женщина родила ребенка на автовокзале в Барановичах – подробнее здесь.   

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Новости Беларуси. Беременная женщина в Добрушском районе не доехала до роддома. Ребенок появился на свет в машине такси. Об этом сообщили на сайте газеты...
 
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