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Игорь Петришенко посетил Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов в Минске

28.07.2020 18:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Меры социальной поддержки в Беларуси будут усиливаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, посещая Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов в Минске.

Он построен по поручению главы государства в рамках программы «Дети Беларуси» 20 лет назад и находится под патронажем Министерства труда и соцзащиты.

Игорь Петришенко посетил Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов в Минске

За это время курс реабилитации здесь прошли более 20 тысяч маленьких пациентов. У 98 % из них наблюдалась положительная динамика. Программы учитывают особенности каждого ребенка. Внедрены новейшие методики: крио- и магнитотерапия, адаптивный спорт, аквастепы. Залы ЛФК оснащены роботизированными системами, которые позволяют восстановить навыки движения.

К слову, в пандемию центр не прекращал работу. В режиме онлайн занятия прошли 83 человека.

Игорь Петришенко посетил Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов в Минске

Игорь Петришенко посетил Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов в Минске

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы беседовали сегодня со многими мамами. Они искренне, от души сказали, что такого отношения, такой методики, такого искреннего, доброго, профессионального подхода они не встречали, как в этом центре.

Нам одного центра на количество детей с инвалидностью маловато. Поэтому мы будем подтягивать все другие центры – и по материально-технической базе, и по методологии – до уровня этого республиканского центра.

Игорь Петришенко посетил Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов в Минске

Игорь Петришенко посетил Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов в Минске

Напомним, с 1 августа в Беларуси будут повышены пособия по уходу за детьми. А в мае Президент подписал Указ, который предусматривает повышение социальных пенсий для инвалидов, снижение требований к трудовому стажу для назначения пенсии по возрасту. Документ вступит в силу с 2021 года.

Люди в материале: Игорь Петришенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Меры социальной поддержки в Беларуси будут усиливаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил заместитель...
 
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