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В Минске открывается новый магазин с брендами натуральной косметики: всех зовут получать подарки
Источник материала: KYKY>
Уже 30 июля в минском ТЦ «Микеланджело» (это неподалеку от станции метро «Восток») откроется новый магазин «Бьюти Апотека». Здесь продают косметику, причем как для мужчин, так и для женщин. В наличии – эксклюзивные торговые марки из Германии, Франции, Италии, Испании, США, Великобритании и так далее.
Если подробнее, то «Бьюти Апотека» – это сеть магазинов с тщательно подобранным ассортиментом из редких, качественных по составу косметических брендов и ароматов. Тут собраны уникальные продукты с натуральными и полезными ингредиентами.
В «Апотеке» также представлены экологически чистые и этичные бренды для дома, ароматерапии и велнеса. Есть и бренды, ответственные за уход для тела, они охватывают все аспекты: от дезодорантов до стоматологии.
Главная специализация магазина – уход за кожей и волосами. В нем всегда найдется подходящий продукт для всех типов кожи и волос, индивидуально под каждого клиента. Что касается парфюмерии, то в «Бьюти Апотеке» ее чтят особенно сильно. Ароматы не содержат агрессивных химикатов и поставляются из этичных и хорошо зарекомендовавших себя парфюмерных домов со всего мира.
Магазин готов дарить покупателям подарки целых три дня – 30, 31 июля и 1 августа. А какие?
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Уже 30 июля в минском ТЦ «Микеланджело» (это неподалеку от станции метро «Восток») откроется новый магазин «Бьюти Апотека». Здесь продают косметику, причем как...
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