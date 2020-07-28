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В Минске открывается новый магазин с брендами натуральной косметики: всех зовут получать подарки

28.07.2020 18:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Уже 30 июля в минском ТЦ «Микеланджело» (это неподалеку от станции метро «Восток») откроется новый магазин «Бьюти Апотека». Здесь продают косметику, причем как для мужчин, так и для женщин. В наличии – эксклюзивные торговые марки из Германии, Франции, Италии, Испании, США, Великобритании и так далее.

Если подробнее, то «Бьюти Апотека» – это сеть магазинов с тщательно подобранным ассортиментом из редких, качественных по составу косметических брендов и ароматов. Тут собраны уникальные продукты с натуральными и полезными ингредиентами. 

В «Апотеке» также представлены экологически чистые и этичные бренды для дома, ароматерапии и велнеса. Есть и бренды, ответственные за уход для тела, они охватывают все аспекты: от дезодорантов до стоматологии.

Главная специализация магазина – уход за кожей и волосами. В нем всегда найдется подходящий продукт для всех типов кожи и волос, индивидуально под каждого клиента. Что касается парфюмерии, то в «Бьюти Апотеке» ее чтят особенно сильно. Ароматы не содержат агрессивных химикатов и поставляются из этичных и хорошо зарекомендовавших себя парфюмерных домов со всего мира. 

Магазин готов дарить покупателям подарки целых три дня – 30, 31 июля и 1 августа. А какие?

  • 50 бонусных баллов (1 балл = 1 рубль) на карту лояльности – вообще всем покупателям.
  • Приятные подарки за каждые 55 рублей в чеке.
  • Дизайнерская расческа с натуральной щетиной Rock&Ruddle со скидкой в 50% при чеке от 100 рублей или 80% при чеке от 150 рублей.
  • Бесплатный экспресс-макияж от профессионального визажиста (30 июля, для записи пишете в директ по ссылке).
  • Консультация визажиста по минеральной косметике.
  • Консультации специалиста по подбору правильного ухода за волосами.

 
 
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Уже 30 июля в минском ТЦ «Микеланджело» (это неподалеку от станции метро «Восток») откроется новый магазин «Бьюти Апотека». Здесь продают косметику, причем как...
 
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