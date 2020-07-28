Источник материала: Виртуальный Брест

21-22 июня 1941 - 21-22 июня 2020. Краткая предыстория.





Линия Молотова — бывшая система укреплений, построенных Союзом в 1940-41х гг.





Полоса обороны именно Брестского района имела протяжённость 180 километров. Все подразделения 62 УР вступили в бои в первые часы войны - 22 июня 1941 года. Так, например, 2 роты 18-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона в Бресте и южнее его отражали атаки противника: 1-я рота у деревни Речица (нынешний микрорайон Речица) в течение 6 часов, 2-я рота на окраине Бреста отразила 11 атак. Обе роты погибли. Не выжил никто.





Так случилось, что именно 21 июня (в сложном 2020-м) нам удалось увидеть своими глазами те самые ДОТы (разумеется лишь малую часть из всей Линии, но все же). А рассвет 22-го по нерушимой традиции встретили в Брестской Крепости, размышляя о тех 4 часах утра далёкого 41-го, разделивших жизни людей на ДО и ПОСЛЕ.





Хатынь, Шауличи.. Майданек, Терезин, Аушвиц-Биркенау.. Тысячи сожженных деревень, искалеченные судьбы и смерть. Как всегда, из года в год. Это мало кому нужная память в наше время. Но пока есть хоть один человек, который помнит - она живёт.