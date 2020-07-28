Тихановская: Вас пугают оппозицией. Но в Беларуси нет оппозиции

Светлана Тихановская / Еврорадио​





"Еврорадио" . Главу государства она сравнила с пьяным директором школы, который натравливает милицию на тех, кто хочет его поменять, передает





"Выборы 9 августа не будут свободными и честными", — подчеркнула кандидат в президенты. Она напомнила, что власти не зарегистрировали ни Сергея Тихановского, ни Виктора Бабарико, ни Валерия Цепкало. Поэтому Тихановская заявила, что её цель — провести новые, честные выборы после 9 августа.