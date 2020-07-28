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Тихановская: Вас пугают оппозицией. Но в Беларуси нет оппозиции
Источник материала: Партизан
"Вас пугают оппозицией. Но в Беларуси нет оппозиции", — заявила Светлана Тихановская в своём телевыступлении вечером 28 июля. По её мнению, в Беларуси есть не оппозиция, а умные, образованные люди, которых не допускают к участию в руководстве страны.
Светлана Тихановская / Еврорадио
Главу государства она сравнила с пьяным директором школы, который натравливает милицию на тех, кто хочет его поменять, передает
"Выборы 9 августа не будут свободными и честными", — подчеркнула кандидат в президенты. Она напомнила, что власти не зарегистрировали ни Сергея Тихановского, ни Виктора Бабарико, ни Валерия Цепкало. Поэтому Тихановская заявила, что её цель — провести новые, честные выборы после 9 августа.
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"Вас пугают оппозицией. Но в Беларуси нет оппозиции", — заявила Светлана Тихановская в своём телевыступлении вечером 28 июля. По её мнению, в Беларуси есть не...
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