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Фонтан в День города пропел: "Я люблю тебя Брест"
28.07.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ровно в 17 часов возле свето-музыкального фонтана зазвучала песня с припевом "Я люблю тебя Брест".
Официальные лица на церемонии включения музыкального фонтана под названием "Мелодия воды" отсутствовали. Горожане остались довольны - с музыкой веселей!
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Ровно в 17 часов возле свето-музыкального фонтана зазвучала песня с припевом "Я люблю тебя Брест". Официальные лица на церемонии включения музыкального фонтана...
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