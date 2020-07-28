Первый день службы. В УСК по Брестской области прибыло 12 лейтенантов

Источник материала: Виртуальный Брест

Первый рабочий день – достаточно важный этап в начале трудового пути. Как правило, он надолго остается в памяти, и то, какими будут эти воспоминания, напрямую зависит от коллектива. В управлении Следственного комитета Республики Беларусь Брестской области встрече молодых сотрудников уделяют должное внимание.





Выпускники следственно-экспертного факультета академии МВД Республики Беларусь, прежде чем после первого отпуска разъехаться по местам службы в подразделениях районных и межрайонных отделов Следственного комитета, собрались утром 27 июля в Бресте в актовом зале здания управления на улице Пушкинской, 63 для встречи с руководством и ветеранами.





Первым к молодым лейтенантам юстиции с напутственным словом обратился начальник управления генерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник:

– Не простая и порой сложная бывает служба по защите прав и законных интересов граждан. Широк круг задач, стоящих перед следователями, высока ответственность за принятие решений. Эта профессия требует высокого профессионализма, глубоких познаний, умения быстро ориентироваться в сложной ситуации, брать на себя ответственность. Следователю нужно уметь воспринимать чужую беду, проявлять чуткость и уважение к людям. Это равноценные составляющие его успешной деятельности. От вашего профессионализма, готовности непримиримо бороться с любыми нарушениями закона во многом зависят благосостояние государства, спокойствие и защищенность жителей нашей страны. Верность присяге, следование букве закона, соблюдение кодекса чести и постоянное стремление к совершенствованию должно стать прочной основой вашей профессиональной деятельности. Я убежден, что, опираясь на знания, полученные в академии, опыт и профессиональный подход старших товарищей, с которыми вам предстоит работать, вы сможете достойно справится со всеми задачами. Желаю, чтобы ваша энергия и целеустремленность в сочетании с честностью, порядочностью, профессионализмом служили делу укрепления правопорядка в нашем государстве.





Немало добрых слов и дельных советов прозвучало на встрече от председателя общественной организации ветеранов Следственного комитета Республики Беларусь Брестской области полковника юстиции в запасе Андрея Тёличева, пообещавшего от имени ветеранов молодым следователям содействие и поддержку в профессиональном становлении.

Наступает долгожданный, волнительный и торжественный момент – доведение приказа о назначении выпускников академии на их первые служебные должности. Звучат двенадцать фамилий лейтенантов юстиции, чьи места службы отныне Брест, Пинск, Столин, Барановичи, Каменец. В рядах подразделений Следственного комитета Брестской области прибыло!





Новоиспеченные следователи охотно рассказывали, почему они выбрали такую непростую профессию и о своих дальнейших планах.

– В моей семье я первый, кто выбрал своей профессией службу в Следственном комитете , – говорит следователь третьего следственного отделения Брестского межрайонного отдела Следственного комитета лейтенант юстиции Артем Концевич. – Отчасти на этот выбор повлияли кинофильмы, изображающие следователей как достойных, благородных людей. Хотелось быть таким же. Сейчас я понимаю, работа следователя – это не столько романтика, сколько нелегкий труд, но о своем выборе нисколько не жалею.





– Поступление в Академию МВД всегда было моей мечтой, – рассказывает следователь второго следственного отделения Брестского межрайонного отдела Следственного комитета лейтенант юстиции Владислав Люкевич. – Во время учебы я получил достаточный багаж теоретических знаний, а практический опыт работы, уверен, не заставит себя долго ждать. Хочется побыстрее познакомиться с коллективом и приступить к выполнению своих служебных обязанностей.





После совместного фотографирования с руководством у здания управления по уже сложившейся традиции молодые правоохранители посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и возложили цветы к Вечному огню.