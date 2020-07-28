ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Бресте открыли мини-футбольное поле

28.07.2020 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В брестском микрорайоне Восток сегодня, когда город отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, состоялось открытие мини-футбольной площадки, передает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте открыли мини-футбольное поле

Новый спортивный объект обустроили на территории средней школы №24. В распоряжении детей будет комфортная и качественная площадка размером 20х40 м. Белорусская федерация футбола выделила материалы для укладки искусственного газона и ограждения. Из бюджета профинансировали устройство непосредственно основания поля. Эти работы выполняли специалисты КУП "Брестское ДЭП". В целом стоимость объекта составила более Br80,5 тыс.

"В этой школе есть отделение футбола, где занимаются девочки и мальчики. Они любят этот вид спорта, и было бы неправильно оставить их без футбольной площадки. Поэтому было принято решение ее обустроить", - сказал председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов. Ранее АБФФ помогла с обустройством таких же полей средней школе №20 и гимназии №6.

В Беларуси насчитывается более 60 мини-футбольных площадок. В планах увеличивать их количество. "Мы должны постараться в течение трех лет построить такие поля в каждом районном центре. Потом пойдем дальше. По возможности, хотелось бы, чтобы они были в каждой школе", - подчеркнул Владимир Базанов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В брестском микрорайоне Восток сегодня, когда город отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, состоялось открытие мини-футбольной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская: Вас пугают оппозицией. Но в Беларуси нет оппозиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика