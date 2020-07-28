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«Сосны уже не те». Глава администрации Заводского района Минска рассказал, почему меняется микрорайон
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава администрации Заводского района столицы Сергей Масляк рассказал, почему микрорайон Сосны меняется в лучшую сторону. Речь об этом шла в программе «Большой город» на СТВ.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:
Можно говорить и про микрорайон Шабаны – количество хулиганств, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось практически на 50%.
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«Сосны уже не те». Глава администрации Заводского района Минска рассказал, почему меняется микрорайон
Новости Беларуси. Глава администрации Заводского района столицы Сергей Масляк рассказал, почему микрорайон Сосны меняется в лучшую сторону. Речь об этом шла в...
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