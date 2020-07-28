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В Минске мужчина упал с 10 этажа и остался жив

28.07.2020 19:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске мужчина упал с 10 этажа и остался жив

Житель Минска выпал из окна 10 этажа и остался жив. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел 28 июля днем на проспекте Дзержинского в Минске. Спасателям поступило сообщение о том, что с 10 этажа одного из зданий на проспекте выпал мужчина. Он приземлился на козырек подъезда, откуда в 17.41 его и вытащили прибывшие на место происшествия спасатели.

Известно, что мужчина подавал признаки жизни, когда его передавали медикам для госпитализации.

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Теги: Минск
 
 
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Житель Минска выпал из окна 10 этажа и остался жив. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. #минск @112MINSK @112by выезжали на пр-т Дзержинского по сообщению о падении мужчины...
 
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