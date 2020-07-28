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В Минске мужчина упал с 10 этажа и остался жив
Источник материала: ОНТ
Житель Минска выпал из окна 10 этажа и остался жив. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Инцидент произошел 28 июля днем на проспекте Дзержинского в Минске. Спасателям поступило сообщение о том, что с 10 этажа одного из зданий на проспекте выпал мужчина. Он приземлился на козырек подъезда, откуда в 17.41 его и вытащили прибывшие на место происшествия спасатели.
Известно, что мужчина подавал признаки жизни, когда его передавали медикам для госпитализации.
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Житель Минска выпал из окна 10 этажа и остался жив. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. #минск @112MINSK @112by выезжали на пр-т Дзержинского по сообщению о падении мужчины...
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