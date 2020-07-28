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В этой холодильной камере хранится, по сути, золотой стандарт, регламентирующий качество препаратов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ученый микробиолог Елена Литвинова сегодня отвечает за инновационное развитие лидера отрасли – завода «Белмедпрепараты» – и видела, как все эти годы развивалась белорусская фармацевтика, рассказали в проекте «Сделано».
Начатая еще в те годы модернизация – процесс, который нельзя остановить: мировые технологии развиваются стремительно.
Елена Литвинова, начальник управления фармпредприятия:
Сейчас мы реализуем проект по модернизации производства и созданию производства для выпуска прероральных цитостатиков – то есть это те же противоопухолевые препараты, только в форме таблеток и капсул. Наше предприятие первое и единственное, которое производит препараты инсулина.
В этой холодильной камере хранится, по сути, золотой стандарт, регламентирующий качество препаратов. Для каждого – свой эталон. Соответствие должно быть стопроцентным.
Татьяна Кравцова, химик лаборатории фармпредприятия:
Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Павел Нитов, Екатерина Лабусова.
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Новости Беларуси. Ученый микробиолог Елена Литвинова сегодня отвечает за инновационное развитие лидера отрасли – завода «Белмедпрепараты» – и видела, как все...
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