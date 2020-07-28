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В этой холодильной камере хранится, по сути, золотой стандарт, регламентирующий качество препаратов

28.07.2020 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ученый микробиолог Елена Литвинова сегодня отвечает за инновационное развитие лидера отрасли – завода «Белмедпрепараты» – и видела, как все эти годы развивалась белорусская фармацевтика, рассказали в проекте «Сделано».

В этой холодильной камере хранится, по сути, золотой стандарт, регламентирующий качество препаратов

Сам завод вырос до 20 цехов. Производственные площадки открылись в Скиделе и Лиде.

В этой холодильной камере хранится, по сути, золотой стандарт, регламентирующий качество препаратов

Начатая еще в те годы модернизация – процесс, который нельзя остановить: мировые технологии развиваются стремительно.

В этой холодильной камере хранится, по сути, золотой стандарт, регламентирующий качество препаратов

Елена Литвинова, начальник управления фармпредприятия:  
В 2013 году был реализован очень крупный проект по созданию противоопухолевых препаратов в форме растворов и лиофилизированных порошков.  

В этой холодильной камере хранится, по сути, золотой стандарт, регламентирующий качество препаратов

Сейчас мы реализуем проект по модернизации производства и созданию производства для выпуска прероральных цитостатиков – то есть это те же противоопухолевые препараты, только в форме таблеток и капсул. Наше предприятие первое и единственное, которое производит препараты инсулина.   

В этой холодильной камере хранится, по сути, золотой стандарт, регламентирующий качество препаратов

В этой холодильной камере хранится, по сути, золотой стандарт, регламентирующий качество препаратов. Для каждого – свой эталон. Соответствие должно быть стопроцентным.   

В этой холодильной камере хранится, по сути, золотой стандарт, регламентирующий качество препаратов

Татьяна Кравцова, химик лаборатории фармпредприятия:  
Мы используем стандартные образцы международных фармакопей для того, чтобы контролировать качество выпускаемой продукции. У нас более 500 наименований продукции и для каждого из них нам нужно несколько таких не очень дешевых флаконов. Для завода не очень дешево, но качество превыше всего.   

В этой холодильной камере хранится, по сути, золотой стандарт, регламентирующий качество препаратов

Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Павел Нитов, Екатерина Лабусова.   

Люди в материале: Елена Литвинова, Татьяна Кравцова

 
 
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Новости Беларуси. Ученый микробиолог Елена Литвинова сегодня отвечает за инновационное развитие лидера отрасли – завода «Белмедпрепараты» – и видела, как все...
 
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