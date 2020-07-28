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Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Логойск – один из самых живописных городов-спутников мегаполиса и сегодня фактически фармацевтический кластер региона, рассказали в проекте «Сделано».
Сразу три предприятия разместились на территории бывшего крупного завода. Например, эта молодая компания сходу заняла нишу на рынке, предложив актуальные позиции взамен дорогостоящему импорту.
Фармацевты-промышленники отреагировали на запрос рынка и в пандемию COVID-19 акцентировались на выпуске противовирусных препаратов.
Павел Куксо, замдиректора фармпредприятия:
Павел Куксо, замдиректора фармпредприятия:
Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Павел Нитов, Екатерина Лабусова.
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Новости Беларуси. Логойск – один из самых живописных городов-спутников мегаполиса и сегодня фактически фармацевтический кластер региона, рассказали в проекте...
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