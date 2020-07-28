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Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?

28.07.2020 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Логойск – один из самых живописных городов-спутников мегаполиса и сегодня фактически фармацевтический кластер региона, рассказали в проекте «Сделано».   

Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?

Сразу три предприятия разместились на территории бывшего крупного завода. Например, эта молодая компания сходу заняла нишу на рынке, предложив актуальные позиции взамен дорогостоящему импорту.  

Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?

Фармацевты-промышленники отреагировали на запрос рынка и в пандемию COVID-19 акцентировались на выпуске противовирусных препаратов.  

Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?

Павел Куксо, замдиректора фармпредприятия:  
Это группа противопростудных противовирусных лекарственных средств, которые применяются при гриппе, ОРВИ и прочих простудах. Это прежде всего наш новый противовирусный препарат.  

Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?

Три новые позиции для предприятия – заявка августа 2020-го. И открытие еще одного цеха.  

Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?

Павел Куксо, замдиректора фармпредприятия:  
Дальше у нас будет в течение этого года еще два новых кардиологических препарата. И в следующем году планируется (у нас сейчас на испытаниях находится) порядка восьми препаратов. И в разработке порядка 35 новых препаратов с перспективой выхода в 2021-2022 годах.  

Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?

Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Павел Нитов, Екатерина Лабусова.  

Люди в материале: Павел Куксо

 
 
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Новости Беларуси. Логойск – один из самых живописных городов-спутников мегаполиса и сегодня фактически фармацевтический кластер региона, рассказали в проекте...
 
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