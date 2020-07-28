Правительство утвердило перечень госпрограмм научных исследований до 2025 года

Источник материала: Вороновская газета





Перечень государственных программ научных исследований на 2021-2025 годы утвержден постановлением Совета Министров от 27 июля 2020 года №438, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Всего в перечень включено 12 госпрограмм. Среди них — «Энергетические и ядерные процессы и технологии», «Биотехнологии-2», «Трансляционная медицина», «Цифровые и космические технологии, безопасность человека, общества и государства», «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства». Отдельная программа будет посвящена природным ресурсам и окружающей среде.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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