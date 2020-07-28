На выборах президента Беларуси проведут национальный опрос по заказу «Мира»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В день основного голосования по выборам президента в Беларуси проведут национальный опрос избирателей на выходе с участков. По заказу белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» его выполнит Молодежная лаборатория социсследований. Она уже получила свидетельство об аккредитации.

Сегодня состоялась презентация, по какому принципу пройдет опрос избирателей. Как говорят эксперты, все соответствует международным стандартам. В сборе информации задействуют более 300 участков по всей стране. Как в городской, так и сельской местности. Опрос проведут порядка тысячи человек, все они прошли обучение.

«Привлекаем молодых людей с опытом и знаниями в специфике. Это и молодые социологи, и студенты вузов данной направленности. В том числе политологи, которые имеют знания для проведения научных консультаций», – отметил председатель совета «Белорусского комитета молодежных организаций» Павел Алексо.

Контролировать проведение опроса будут международные и национальные эксперты . Представительство телерадиокомпании «Мир» в Беларуси обратилось к ним, чтобы обеспечить высокий уровень стандартов сбора данных.

«Мы, учитывая наш опыт как международной организации, разослали приглашения во многие страны. Это Великобритания, Австрия, Швеция, Россия, Армения, Польша. Многие уже откликнулись, но мы ждем открытия границ с 1 августа», – сказал директор Национального представительства МТРК «МИР» в Республике Беларусь Владимир Перцов.

Проводить опрос представители организации будут в брендированной форме, а также в средствах защиты – перчатках и масках. Информацию обработают в штабе и сразу после закрытия участков данные обнародуют.

Основной день голосования по выборам президента Беларуси состоится 9 августа.