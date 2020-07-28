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Сколько белорусских фармсредств используется для лечения коронавируса?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские производители учатся у сильнейших. В том числе и гибкости в реагировании на потребности рынка. Пандемия для многих стала импульсом для пересмотра и планов, и ассортимента, рассказали в проекте «Сделано».
Елена Литвинова, начальник управления фармпредприятия:
Из 162 отечественных фармсредств, которые сегодня врачи планеты используют для лечения пациентов с COVID-19, почти два десятка производят в Борисове. И это экстренный ответ на современный вызов.
Евгений Тарасенко, гендиректор фармпредприятия:
Сергей Казакевич, гендиректор управляющей компании холдинга «Белфармпром»:
Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Павел Нитов, Екатерина Лабусова.
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Новости Беларуси. Белорусские производители учатся у сильнейших. В том числе и гибкости в реагировании на потребности рынка. Пандемия для многих стала импульсом...
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