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Сколько белорусских фармсредств используется для лечения коронавируса?

28.07.2020 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские производители учатся у сильнейших. В том числе и гибкости в реагировании на потребности рынка. Пандемия для многих стала импульсом для пересмотра и планов, и ассортимента, рассказали в проекте «Сделано».  

Сколько белорусских фармсредств используется для лечения коронавируса?

Елена Литвинова, начальник управления фармпредприятия:  
Очень вовремя были наши работы по созданию отечественного антибиотика «Азитромицин». Причем это препарат, который будет производиться по полному технологическому циклу.  

Сколько белорусских фармсредств используется для лечения коронавируса?

Из 162 отечественных фармсредств, которые сегодня врачи планеты используют для лечения пациентов с COVID-19, почти два десятка производят в Борисове. И это экстренный ответ на современный вызов.  

Сколько белорусских фармсредств используется для лечения коронавируса?

Евгений Тарасенко, гендиректор фармпредприятия:  
Мы все свои резервы направили на увеличение производства по именно вот этим 19 позициям, которые входят в так называемый реанимационный перечень. Менее востребованы препараты на данный момент сняли либо снизили объемы их производства и загрузили освободившиеся мощности.  

Сколько белорусских фармсредств используется для лечения коронавируса?

Сергей Казакевич, гендиректор управляющей компании холдинга «Белфармпром»:  
Когда весь мир столкнулся с эпидемиологической ситуацией, очень остро мы почувствовали, что то внимание, которое государство оказывало фармпромышленности, оно не зря. Сегодня, когда все государства направляют все усилия для борьбы и лечения пневмонии, применяются в основном как раз традиционные препараты – это антибиотики, препараты для лечения заболеваний легких, сердечно-сосудистые и так далее.  

Сколько белорусских фармсредств используется для лечения коронавируса?

Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Павел Нитов, Екатерина Лабусова.   

Люди в материале: Елена Литвинова, Евгений Тарасенко, Сергей Казакевич

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские производители учатся у сильнейших. В том числе и гибкости в реагировании на потребности рынка. Пандемия для многих стала импульсом...
 
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