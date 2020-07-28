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Адвокаты посетили Виктора Бабарико в СИЗО КГБ
Источник материала: Партизан
Защитники экс-претендента на пост президента опровергли информацию о якобы переводе Бабарико в СИЗО № 1 на улице Володарского.
СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Об этом адвокаты заявили в комментарии
Защитники экс-претендента встретились с ним в СИЗО КГБ вечером 28 июля.
— Времени на общение у нас было около получаса, поэтому быстро обсудили рабочие вопросы. Он, как всегда, улыбнулся при встрече, настрой нормальный, — рассказали адвокаты Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич.
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Защитники экс-претендента на пост президента опровергли информацию о якобы переводе Бабарико в СИЗО № 1 на улице Володарского.
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