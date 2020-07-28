Пётр Пархомчик: «Сейчас на БелАЗе на испытательном полигоне завершаются работы по специальной линии»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. БелАЗ готовится к выпуску электросамосвала грузоподъемностью в 90 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Новинка появится уже в сентябре. Подобные разработки позволят предприятию сохранить конкуренцию на рынке. 28 июля завод в Жодино посетил председатель Миноблисполкома Александр Турчин.





БелАЗ сейчас – это уже мировой бренд. При нынешней конъюнктуре, чтобы удержать планку и не проиграть битву конкурентам, уже идет сборка новых видов техники.





Так, новый электросамосвал – это первый опыт в горной промышленности. Подобная машина есть в Японии, но ее грузоподъемность лишь 50 тонн. Главный плюс для предприятий в переходе на электро – это экономия за счет разницы цены на топливо и электричество.





Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

Сейчас на БелАЗе на испытательном полигоне завершаются работы по специальной линии. Опять же это будет комбинированный вариант, гибрид, то есть машина, которая может одновременно использовать два источника – это обычный дизельный двигатель и энергия. Соответственно, будут стоять накопители энергии, и энергия будет передаваться для движения карьерного самосвала. Задача стоит, чтобы в этом году завершить все опытно-конструкторские работы, а со следующего года уже начать производить и поставлять новую технику нашему потребителю.





Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Специфика работы БезАЗа напрямую зависит от состояния дел в горнодобывающей отрасли в мире. Поэтому вот эта цикличность работы предприятия, то есть обязательно через определенный промежуток времени присутствуют спады в работе предприятия. Но мы понимаем, что уже со второго полугодия – с августа, с сентября – начнется постепенный рост, который будет дальше продолжен.





После знакомства с производством председатель Миноблисполкома пообщался с трудовым коллективом. Вопросы сотрудников касались не только предприятия, но и города в целом. Белазовцы попросили бассейн, также подняли вопрос реконструируемой дороги Р53, ведущей в Борисов. Заводчане предложили пустить ее в обход Жодино. Александр Турчин пообещал учесть все замечания и решить вопросы в пользу горожан.