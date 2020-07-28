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Пётр Пархомчик: «Сейчас на БелАЗе на испытательном полигоне завершаются работы по специальной линии»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. БелАЗ готовится к выпуску электросамосвала грузоподъемностью в 90 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новинка появится уже в сентябре. Подобные разработки позволят предприятию сохранить конкуренцию на рынке. 28 июля завод в Жодино посетил председатель Миноблисполкома Александр Турчин.
БелАЗ сейчас – это уже мировой бренд. При нынешней конъюнктуре, чтобы удержать планку и не проиграть битву конкурентам, уже идет сборка новых видов техники.
Так, новый электросамосвал – это первый опыт в горной промышленности. Подобная машина есть в Японии, но ее грузоподъемность лишь 50 тонн. Главный плюс для предприятий в переходе на электро – это экономия за счет разницы цены на топливо и электричество.
Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
После знакомства с производством председатель Миноблисполкома пообщался с трудовым коллективом. Вопросы сотрудников касались не только предприятия, но и города в целом. Белазовцы попросили бассейн, также подняли вопрос реконструируемой дороги Р53, ведущей в Борисов. Заводчане предложили пустить ее в обход Жодино. Александр Турчин пообещал учесть все замечания и решить вопросы в пользу горожан.
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Пётр Пархомчик: «Сейчас на БелАЗе на испытательном полигоне завершаются работы по специальной линии»
Новости Беларуси. БелАЗ готовится к выпуску электросамосвала грузоподъемностью в 90 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новинка появится уже в...
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