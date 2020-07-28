Иван Едешко: «Я восхищен Лукашенко»

Источник материала: Tut.by

Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко не сомневается в победе Александра Лукашенко на президентских выборах.



Фото со страницы в FB Ивана Едешко

«Любой, кто бывал в Беларуси, мои друзья, говорят, что там — фантастическое, все фантастическое. Я восхищен Лукашенко. Возможно, какие-то его принятия решений — они такие. Но это все по делу.

Я уверен, что нет никаких претендентов, которые могли бы Лукашенко подвинуть. Потому что он много делает для народа. А это самое главное, — приводит слова Едешко телеграм-канал ATN_NEWS .

Белорус Иван Едешко стал олимпийским чемпионом в 1972 году. Сейчас он живет в Москве.