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Иван Едешко: «Я восхищен Лукашенко»
Источник материала: Tut.by
Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко не сомневается в победе Александра Лукашенко на президентских выборах.
«Любой, кто бывал в Беларуси, мои друзья, говорят, что там — фантастическое, все фантастическое. Я восхищен Лукашенко. Возможно, какие-то его принятия решений — они такие. Но это все по делу.
Я уверен, что нет никаких претендентов, которые могли бы Лукашенко подвинуть. Потому что он много делает для народа. А это самое главное, — приводит слова Едешко телеграм-канал
Белорус Иван Едешко стал олимпийским чемпионом в 1972 году. Сейчас он живет в Москве.
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Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко не сомневается в победе Александра Лукашенко на президентских выборах.
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