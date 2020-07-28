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Иван Едешко: «Я восхищен Лукашенко»

28.07.2020 21:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко не сомневается в победе Александра Лукашенко на президентских выборах.


Фото со страницы в FB Ивана Едешко

«Любой, кто бывал в Беларуси, мои друзья, говорят, что там — фантастическое, все фантастическое. Я восхищен Лукашенко. Возможно, какие-то его принятия решений — они такие. Но это все по делу.

Я уверен, что нет никаких претендентов, которые могли бы Лукашенко подвинуть. Потому что он много делает для народа. А это самое главное, — приводит слова Едешко телеграм-канал ATN_NEWS.

Белорус Иван Едешко стал олимпийским чемпионом в 1972 году. Сейчас он живет в Москве.

 
 
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Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко не сомневается в победе Александра Лукашенко на президентских выборах.
 
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