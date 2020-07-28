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Социальная поддержка детей остается приоритетом. Петришенко посетил Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов
Источник материала: ОНТ
Социальная поддержка самых маленьких белорусов остается приоритетом.
Об этом сегодня шла речь в Республиканском центре реабилитации детей-инвалидов.
Именно здесь созданы условия для жизни, обучения и, конечно, лечения юных пациентов с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем. За все время работы здесь помогли 21 тыс. детей. Большинство выписывается с положительной динамикой – только за последние 5 лет у 60 человек снята инвалидность.
Лечение здесь не прекращают даже в период пандемии. Инструкторы ЛФК, дефектологи, психотерапевты продолжают бороться за здоровье детей и организуют занятия по видеосвязи. Вице-премьер Игорь Петришенко отметил высокий уровень подготовки специалистов и технические возможности центра.
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Социальная поддержка детей остается приоритетом. Петришенко посетил Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов
Социальная поддержка самых маленьких белорусов остается приоритетом. Об этом сегодня шла речь в Республиканском центре реабилитации детей-инвалидов. Именно...
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