Социальная поддержка детей остается приоритетом. Петришенко посетил Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов

Источник материала: ОНТ

Социальная поддержка самых маленьких белорусов остается приоритетом.

Об этом сегодня шла речь в Республиканском центре реабилитации детей-инвалидов.

Именно здесь созданы условия для жизни, обучения и, конечно, лечения юных пациентов с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем. За все время работы здесь помогли 21 тыс. детей. Большинство выписывается с положительной динамикой – только за последние 5 лет у 60 человек снята инвалидность.

Лечение здесь не прекращают даже в период пандемии. Инструкторы ЛФК, дефектологи, психотерапевты продолжают бороться за здоровье детей и организуют занятия по видеосвязи. Вице-премьер Игорь Петришенко отметил высокий уровень подготовки специалистов и технические возможности центра.

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