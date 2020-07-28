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Около 50 человек задержали возле КГБ при подаче ходатайств о поручительстве за Бабарико

28.07.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Порядка 50 человек были задержаны во вторник у Комитета государственной безопасности в Минске.



"В Минске 28 июня возле КГБ и в самом здании было задержано более 50 человек. Среди них — люди, которые пришли подать ходатайство об изменении для политзаключенных Виктора и Эдуарда Бабарико мер пресечения, а также журналисты (более 10), пришедшие осветить это", - сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр "Весна".

По информации правозащитников, задержание осуществляли сотрудники ОМОНа, всех увезли в РУВД Ленинского, Октябрьского и Московского районов. Почти всех освободили без составления протоколов, однако правозащитникам "Весны" известно о двух административных протоколах.

Как сообщалось, все задержанные у КГБ журналисты были доставлены в Заводское РУВД и освобождены после проверки документов.

Накануне представитель штаба Бабарико Мария Колесникова призвала всех неравнодушных выступить поручителями экс-банкира и его сына Эдуарда, находящихся в настоящее время в СИЗО КГБ по обвинению в ряде экономических преступлений, для изменения им меры пресечения.

"Мы хотим попросить всех неравнодушных, всех, кто верит в Виктора и Эдуарда, выступить их поручителями для изменения меры пресечения", - сказала Колесникова в ходе стрима в понедельник.

Во вторник представители штаба подали соответствующее ходатайство в КГБ.


18 июня Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ. Расследование ведет КГБ Беларуси, следствие ранее заявляло, что в банке была создана организованная преступная группа. Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Всего по "делу Белгазпромбанка" проходит около 30 человек, в том числе 6 членов правления банка.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что Бабарико в пятницу была переквалифицирована одна из статей и предъявлено новое обвинение.

В частности, действия Бабарико по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более Br28 млн и их распределению среди руководства ОАО "Белгазпромбанк", совершенные им как должностным лицом - председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч.2 ст.431 на ч.3 ст. 430 УК как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы.

Выборы президента республики должны пройти 9 августа.
 
Теги: Минск
 
 
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Порядка 50 человек были задержаны во вторник у Комитета государственной безопасности в Минске.
 
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