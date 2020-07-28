|
Головченко на «Могилёвхимволокно»: обсуждали, как выполнить поручение главы государства по дальнейшей модернизации предприятия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Загрузка линий, стабильная работа и возможность выплачивать зарплату. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 28 июля ознакомился с работой «Могилевхимволокна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отметил необходимость успешной работы не только отдельных участков, а всего предприятия в целом.
После первой очереди модернизации здесь освоили передовые технологии по производству новой полиэфирной продукции, аналогов которой нет в странах СНГ. Предприятию удалось устоять даже в непростое время для мировой экономики.
Планировали даже потеснить конкурентов на европейских рынках. Однако с такими перспективами пришлось повременить: предприятие оказалось в сложной ситуации. Виной всему промедление с дальнейшим техническим перевооружением. Этот проект инвестиционный. Для решения проблемы пришлось вмешаться руководителю белорусского правительства.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Вопрос проведения второй очереди модернизации «Могилевхимволокна» сейчас наиболее волнует работников предприятия. Трудовой коллектив сегодня заверили, что, несмотря на временные трудности, ее все-таки проведут. Пока завершают работу с бизнес-планами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Головченко на «Могилёвхимволокно»: обсуждали, как выполнить поручение главы государства по дальнейшей модернизации предприятия
Новости Беларуси. Загрузка линий, стабильная работа и возможность выплачивать зарплату. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 28 июля ознакомился с работой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)