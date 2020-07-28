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Головченко на «Могилёвхимволокно»: обсуждали, как выполнить поручение главы государства по дальнейшей модернизации предприятия

28.07.2020 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Загрузка линий, стабильная работа и возможность выплачивать зарплату. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 28 июля ознакомился с работой «Могилевхимволокна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отметил необходимость успешной работы не только отдельных участков, а всего предприятия в целом.

Головченко на «Могилёвхимволокно»: обсуждали, как выполнить поручение главы государства по дальнейшей модернизации предприятия

После первой очереди модернизации здесь освоили передовые технологии по производству новой полиэфирной продукции, аналогов которой нет в странах СНГ. Предприятию удалось устоять даже в непростое время для мировой экономики.

Головченко на «Могилёвхимволокно»: обсуждали, как выполнить поручение главы государства по дальнейшей модернизации предприятия

Планировали даже потеснить конкурентов на европейских рынках. Однако с такими перспективами пришлось повременить: предприятие оказалось в сложной ситуации. Виной всему промедление с дальнейшим техническим перевооружением. Этот проект инвестиционный. Для решения проблемы пришлось вмешаться руководителю белорусского правительства.

Головченко на «Могилёвхимволокно»: обсуждали, как выполнить поручение главы государства по дальнейшей модернизации предприятия

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
С учетом того, что конъюнктура меняется, меняются для решения этой задачи вводные различные, стоимость сырья меняется, мировая конъюнктура изменятся, наверное, те планы, которые были раньше, такие масштабные надо быть более осторожным и более выверенные действия принимать. Поэтому обсуждали с руководством предприятия, области, по какому пути пойти, чтобы выполнить поручение главы государства по дальнейшей модернизации предприятия, но сделать это менее рискованно как для предприятия, так и для бюджета.

Головченко на «Могилёвхимволокно»: обсуждали, как выполнить поручение главы государства по дальнейшей модернизации предприятия

Вопрос проведения второй очереди модернизации «Могилевхимволокна» сейчас наиболее волнует работников предприятия. Трудовой коллектив сегодня заверили, что, несмотря на временные трудности, ее все-таки проведут. Пока завершают работу с бизнес-планами.

Люди в материале: Роман Головченко

 
 
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Новости Беларуси. Загрузка линий, стабильная работа и возможность выплачивать зарплату. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 28 июля ознакомился с работой...
 
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