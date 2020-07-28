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Amnesty International призывает главу МВД Юрия Караева прекратить репрессии
Источник материала: Партизан
Организация опубликовала соответствующую петицию на своей странице, передает
Международная правозащитная организация Amnesty International призывает главу МВД Юрия Караева прекратить репрессии протестующих.
«Люди по всему миру сильно потрясены снимками, видео и сообщениями из Беларуси, на которых можно увидеть брутальное подавление мирных протестов. Эти грубые нарушения белорусского законодательства должны как можно скорее быть прекращены. Белорусы должны иметь право высказываться мирным путем – это одно из фундаментальных прав человека», – пишет Amnesty International.
Amnesty International призывает Юрия Караева, министра внутренних дел Беларуси:
По данным правозащитников от начала избирательной кампании в Беларуси было задержано более тысячи человек. Некоторых из них несколько часов продержали в РОВД и отпустили, некоторым дали штрафы, еще кто-то поехал на «сутки».
Среди задержанных после наиболее массовых акций 18 июня и 14 июля были участники мирных акций, которые не выкрикивали никаких лозунгов, и даже обычные прохожие, а также журналисты различных изданий.
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Организация опубликовала соответствующую петицию на своей странице, передает "Белсат".
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