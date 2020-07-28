Международная правозащитная организация Amnesty International призывает главу МВД Юрия Караева прекратить репрессии протестующих.





«Люди по всему миру сильно потрясены снимками, видео и сообщениями из Беларуси, на которых можно увидеть брутальное подавление мирных протестов. Эти грубые нарушения белорусского законодательства должны как можно скорее быть прекращены. Белорусы должны иметь право высказываться мирным путем – это одно из фундаментальных прав человека», – пишет Amnesty International.





Amnesty International призывает Юрия Караева, министра внутренних дел Беларуси:





немедленно прекратить полицейское насилие над мирными протестующими и журналистами

убедиться, что право на свободу мирных собраний и высказываний полностью обеспечивается

убедиться, что всех сотрудников органов правопорядка, взаимодействующих с населением, можно индивидуально идентифицировать по имени или личному номеру, а также предпринять все другие необходимые шаги к тому, чтобы гарантировать полную ответственность таких сотрудников и их командиров за все свои действия.

По данным правозащитников от начала избирательной кампании в Беларуси было задержано более тысячи человек. Некоторых из них несколько часов продержали в РОВД и отпустили, некоторым дали штрафы, еще кто-то поехал на «сутки».





Среди задержанных после наиболее массовых акций 18 июня и 14 июля были участники мирных акций, которые не выкрикивали никаких лозунгов, и даже обычные прохожие, а также журналисты различных изданий.



