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Amnesty International призывает главу МВД Юрия Караева прекратить репрессии

28.07.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организация опубликовала соответствующую петицию на своей странице, передает "Белсат".



Международная правозащитная организация Amnesty International призывает главу МВД Юрия Караева прекратить репрессии протестующих.

«Люди по всему миру сильно потрясены снимками, видео и сообщениями из Беларуси, на которых можно увидеть брутальное подавление мирных протестов. Эти грубые нарушения белорусского законодательства должны как можно скорее быть прекращены. Белорусы должны иметь право высказываться мирным путем – это одно из фундаментальных прав человека», – пишет Amnesty International.

Amnesty International призывает Юрия Караева, министра внутренних дел Беларуси:

  • немедленно прекратить полицейское насилие над мирными протестующими и журналистами
  • убедиться, что право на свободу мирных собраний и высказываний полностью обеспечивается
  • убедиться, что всех сотрудников органов правопорядка, взаимодействующих с населением, можно индивидуально идентифицировать по имени или личному номеру, а также предпринять все другие необходимые шаги к тому, чтобы гарантировать полную ответственность таких сотрудников и их командиров за все свои действия.
По данным правозащитников от начала избирательной кампании в Беларуси было задержано более тысячи человек. Некоторых из них несколько часов продержали в РОВД и отпустили, некоторым дали штрафы, еще кто-то поехал на «сутки».

Среди задержанных после наиболее массовых акций 18 июня и 14 июля были участники мирных акций, которые не выкрикивали никаких лозунгов, и даже обычные прохожие, а также журналисты различных изданий.
 
 
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Организация опубликовала соответствующую петицию на своей странице, передает "Белсат".
 
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