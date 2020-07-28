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Уборочная-2020: Минская область – одна из лидирующих по вкладу в общий урожай

28.07.2020 21:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уборочная-2020: Минская область – одна из лидирующих по вкладу в общий урожай

Минская область – одна из лидирующих по вкладу в общий урожай. Здесь в этом году намерены собрать миллион 800 тыс. тонн зерна.

В Дзержинском районе сегодня утром была вынужденная пауза из-за сырой погоды, но как только – комбайны сразу отправились в поля. У штурвала – самые опытные, ведь в это время нельзя терять ни минуты. Аграрии еще в самом начале пути – убрано всего 7% зерновых, но с каждым днём, уверяют, темпы будут наращивать.

Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского районного исполнительного комитета: «Мы готовы к уборке, комбайновый парк готов, техника для отвозки зерна готова, и достаточно у нас этой техники. Сделано очень много работы, вложено много средств и сил для того, чтобы получить хлеб. И в этом году будет урожай, думаю, выше предыдущего года».

Еще один повод для гордости у Дзержинского района - урожай рапса. Его уборка здесь почти завершена. Выручка от этой культуры поможет обеспечить местные хозяйства всем необходимым для осенних работ.

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Минская область – одна из лидирующих по вкладу в общий урожай. Здесь в этом году намерены собрать миллион 800 тыс. тонн зерна. В Дзержинском районе сегодня утром была...
 
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