|
Уборочная-2020: Минская область – одна из лидирующих по вкладу в общий урожай
Источник материала: ОНТ
Минская область – одна из лидирующих по вкладу в общий урожай. Здесь в этом году намерены собрать миллион 800 тыс. тонн зерна.
В Дзержинском районе сегодня утром была вынужденная пауза из-за сырой погоды, но как только – комбайны сразу отправились в поля. У штурвала – самые опытные, ведь в это время нельзя терять ни минуты. Аграрии еще в самом начале пути – убрано всего 7% зерновых, но с каждым днём, уверяют, темпы будут наращивать.
Еще один повод для гордости у Дзержинского района - урожай рапса. Его уборка здесь почти завершена. Выручка от этой культуры поможет обеспечить местные хозяйства всем необходимым для осенних работ.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минская область – одна из лидирующих по вкладу в общий урожай. Здесь в этом году намерены собрать миллион 800 тыс. тонн зерна. В Дзержинском районе сегодня утром была...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)