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Лукашенко: Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну. Президент посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД

28.07.2020 21:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну. Президент посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД

Они верны девизу «Долг, честь, Отечество». Речь о внутренних войсках МВД. Одну из частей посетил сегодня Президент. Глава государства побывал в легендарной 3214 – там базируется бригада спецназа. Именно на её территории проходят испытания на ношение крапового берета.

Президенту показали военную технику. Машины могут использоваться в контртеррористических и специальных операциях, выполнять задачи территориальной обороны. Свои навыки продемонстрировал и батальон спецназначения.

Во время разговора с руководством всех ведомств, которые могут защитить страну от внешних угроз и сохранить порядок внутри, говорили о поддержке военных, создании условий для службы и в целом о будущем системы нацбезопасности. 

За прошедшие годы, подчеркнул Александр Лукашенко, сделано очень многое. Оснащение, подготовка – всё это делает страну сильной. И сегодня, оглядываясь на прошлые трудности, сомнений в правильности выбранного курса нет.

Также Глава государства посетил недавно построенное в части общежитие для контрактников. Людей в форме будут поддерживать и впредь.

3-я отдельная Краснознаменная бригада специального назначения, она же военная часть 3214. Служить здесь всегда считалось почетно. Но чтобы получить такое право, необходимо пройти серьезнейший отбор.

Бойцы бригады принимали участие в Великой Отечественной, помогали при ликвидации Чернобыльской аварии. Из истории современной – рота разведки представляет Беларусь в Коллективных силах оперативного реагирования ОДКБ: противодействует наркотрафику, террористической угрозе, оргпреступности. А с недавних пор военнослужащие обеспечивают безопасность белорусской АЭС.

Базируется легендарное соединение в Уручье. Но речь сегодня не только о части 3214. В бригаде Президенту покажут военную технику, которая в принципе в арсенале внутренних войск и ОМОНа. Среди спецмашин: маневренный «Лис» – его используют при контртеррористических операциях, надежный «Волат» – ему не страшны ни пули, ни бездорожье. И штурмовой заградительный комплекс «Рубеж». Новинка обеспечивает не только защиту личного состава, но и позволяет с помощью специальной лестницы оперативно проникать через окна на уровне второго-третьего этажа.

Используется такая «тяжёлая артиллерия» в исключительных случаях. Недаром ведь всему здесь сопутствует приставка «специальная». Но, выскажется Президент и на злобу дня. Попытки нападения на людей в форме должны моментально пресекаться.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме, и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду».

Далее действие переносится на плац. Для спецназа это часть повседневной тактической подготовки. Так по сценарию выглядит пресечение агрессивных действий и массовых беспорядков.

После Александр Лукашенко посетил новое общежитие. Об обеспечении семейного тыла военнослужащих – речь пойдет и на встрече с личным составом. Президент отметил: жилье для них – в приоритете будущей пятилетки. Это же здание на территории части построили за год. С виду – обычная многоэтажка. Не отличить от тех, что в спальном районе. Внутри – всё, что нужно для комфортного проживания. Жильцами станут контрактники Минского гарнизона.

Антон Просолович вырос в Толочине. В спецназ, говорит, шёл целенаправленно. Мечтал служить именно в элитном подразделении знаменитой части 3214. После дембеля выбрал контракт. В новом статусе боец – три месяца.

Прежде квартиру приходилось снимать, но решение жилищного вопроса для внутренних войск – направление важное. Сегодня об этом доложат и Президенту.

Дом для офицеров и их семей в перспективе намерены построить и рядом с общежитием. Что до новостройки (возводили здание, кстати, по государственной инвестпрограмме), условия для военнослужащих Александр Лукашенко оценил лично. Квартиры двух типов: однокомнатные и двушки. В комнате – по два человека. Для тех, кто ещё не успел создать семью. Рассматривается также вопрос о размещении здесь курсантов 4-го курса факультета внутренних войск.

А вот встречу с руководством ведомств, которые отвечают за национальную безопасность Александр Лукашенко начал с неожиданного признания. Глава государства вошел в золотой фонд тех, кто перенес COVID-19.

А дальше только о важном. Говорили о национальной безопасности. Многие офицеры, конечно, помнят годы становления независимости Беларуси. Тогда служить было непросто: советская техника превращалась в металлолом, а военным приходилось думать и о защите страны, и о том, как прокормить семью. Многие профессионалы были вынуждены уйти на гражданку. Но сложности постепенно преодолели.

С тех пор белорусская армия прошла через несколько этапов реформирования. Стала мобильнее, мощнее, современнее.

По самым свежим данным в рейтинге международной мощи (а во внимание эксперты принимали более 50 различных факторов: от уровня оснащенности до логистики и географии) Беларусь занимает 53 место из 138. Это выше большинства стран СНГ. И даже тех, кто имеет очаги вооруженных столкновений.

В целом, щит национальной безопасности состоит из нескольких слоев. И на переднем крае – защита рубежей. Находясь на пересечении транснациональных коридоров, наши пограничники обеспечивают надежный фильтр на пути наркотрафика и контрабанды.

Предсказуемость, порядок и безопасность - ещё одна характеристика страны на международной арене. По данным социсследований, более 85% белорусов чувствуют себя защищенными. Это говорит о качестве работы милиции.

Наши спасатели в любой момент готовы быстро и профессионально локализовать пожар или помочь при наводнении. За 10 лет удалось вдвое снизить гибель людей в огне. 

От мер защиты - к разбору угроз: потенциальных и реальных. Сегодня многие страны (и Беларусь, к сожалению, не исключение) столкнулись с негативным гибридным воздействием. Это когда государства целенаправленно ослабляют. Но не войной, не блокадой и даже не санкциями. Раскачивание обстановки происходит изнутри – через протесты, радикализацию общества, организацию беспорядков. При этом, чтобы курировать и режиссировать происходящее, не обязательно быть рядом. Цифровые технологии позволяют ковать цветные революции «на дистанционке». И здесь задействован самый широкий арсенал, который, впрочем, уже хорошо изучен.

Один из выводов: самое подходящее время для деструктивных действий – избирательный период, когда общество политизируется. И важно в это время не дать стране погрузиться в хаос. Ступени вниз – это политический кризис (оппоненты власти, кстати, так и предлагают устроить после выборов другие выборы), затем беспорядки на улицах, гражданская война и потеря государства. И это не теория. Судьба многих стран, той же Ливии, демонстрирует – этот путь с ускорением можно преодолеть за считанные месяцы. Кто-то, конечно, успевает остановиться, но теряет управляемость экономикой. А на выход из кризиса требуются уже годы. А слабый, значит, послушный. И вот в стране комфортно себя чувствуют внешние консультанты и советчики, которые могут представлять личные или интересы другой страны. Впрочем, весь спектр вызовов и угроз прописан в Военной доктрине. Там же определено: кто за что отвечает, и кто на что обязан реагировать. С учетом опыта других стран.

Отдельно Александр Лукашенко остановился на социальных гарантиях и обеспечении людей в форме. Это уже не те 15 долларов, которые в 90-е получал командир взвода!

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если экономика будет работать не хуже, значит жить тоже будем не хуже. По максимуму будем стараться вас поддержать для того, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие. Первое место в обеспечении жильем в будущей пятилетке будет многодетным, военнослужащим».

38-я десантно-штурмовая, 103-я воздушно-десантная, 5-я отдельная специального назначения и сегодня – 3-я отдельная Краснознамённая. Все эти бригады Александр Лукашенко посетил и увидел многое. Но главное - хорошо оснащенные и подготовленные силы, способные отстоять суверенитет страны. У нас есть за что бороться, и есть кому защитить страну, независимость и белорусов. И наша безопасность – в надежных руках. В руках людей, для которых «долг, честь, Отечество» не просто слова, а смысл жизни. 

Фото: БЕЛТА

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Они верны девизу «Долг, честь, Отечество». Речь о внутренних войсках МВД. Одну из частей посетил сегодня Президент. Глава государства побывал в легендарной 3214 – там...
 
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