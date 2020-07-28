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Новый соцопрос Ecoom: уровень доверия действующему Президенту составляет 78,1 %

28.07.2020 22:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уровень доверия действующему Президенту по-прежнему высок и составляет 78,1%. Об этом свидетельствуют данные проведенного Аналитическим центром Ecoom по заказу ЗАО «Второй национальный телеканал» социологического опроса об электоральных настроениях и предпочтениях граждан. Исследование проводилось 23 – 27 июля 2020 года методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 1879 респондента, статистическая погрешность не превышает 2,5 – 4%. 

Участие в голосовании планирует принять в общей сложности 89,5% населения

Согласно полученным в ходе опроса данным, участие в голосовании планирует принять в общей сложности 89,5 % населения (по данным предыдущего замера 10 – 13 июля было 87,3%). При этом к возможности досрочного голосования в целом положительно относится более половины населения – 61,4%.

На период проведения опроса электоральные предпочтения граждан в отношении кандидатов в президенты распределились следующим образом. Александра Лукашенко готовы поддержать 72,3% белорусов. Рейтинги остальных – не превышают суммарно 10%. Затруднились ответить 10,9%, не захотели отвечать – 3,1%, против всех – 3,7% (подробнее об исследовании читайте здесь).

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Уровень доверия действующему Президенту по-прежнему высок и составляет 78,1%. Об этом свидетельствуют данные проведенного Аналитическим центром...
 
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