76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Бресте: как изменился город?

Источник материала: ОНТ

Брестчане дольше всех ждали Победы. Ровно 76 лет назад солдаты Первого Белорусского фронта освободили последний белорусский город и взяли курс на Берлин.

Этот день навсегда вписан в историю тысячелетнего Бреста. Разрушенный и переживший немало испытаний и горя, приграничный город возродился из руин и сегодня - один из красивейших областных центров страны.

Вот уже много лет все торжества 28 июля в городе над Бугом начинаются у памятников и обелисков. Брестчане несут цветы и вспоминают солдат, освобождавших город в июле 44-го.

Люблин-Брестское наступление было заключительным аккордом операции «Багратион». Потерять Брест означало окончательно проиграть в войне с Советским Союзом, а потому противник держался за каждый метр земли. На уникальных кадрах хроники солдаты Первого Белорусского фронта спустя три года сражения ступают на землю, где начиналась война. Легендарная цитадель встречает руинами. И сегодня это место сложно узнать спустя 76 лет.

Лариса Бибик, заместитель директора мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»: «Кто-то говорил, что мы стояли и плакали, потому что наступил этот великий день, кто теперь мог узнать, что с их родными и близкими. А ведь многие брестчане, которые были вывезены на работы в Германию, вообще не знали, что Брест освобожден. Поэтому в этой дате не только мужество 41-го года, и стойкость, но и слава освободителей, и боль о наших утратах».

Великая Отечественная оставила на брестской земле незаживающие раны: оборона легендарной цитадели, трагедия Брестского гетто, унесшего жизни больше 20 тыс. мирных брестчан. От этого еще более дорог этот день освобождения.

С тех пор День освобождения Бреста принято считать вторым рождением. А потому подарки сегодня не без повода. Современное мини-поле торжественно открыли в 24-й школе. Искусственный газон последнего поколения, с ограждением и необходимым оборудованием - хороший стимул для ребят. Тем более в школе открыто футбольное отделение.

Павел Кот, ученик средней школы №24 Бреста: «Оно правда не очень большое, но здесь разметка есть, не будет никаких споров, сетка есть, мяч не будет далеко улетать, все круто».

Владимир Базанов, председатель Белоруской федерации футбола: «Когда проанализировал, 500 таких площадок в Молдове, 1000 в Украине, у нас 61-е поле, мы должны к этому стремиться, и вообще у нас есть программа по распоряжению Президента, мы должны 118 площадок в течении 3 лет наверстать, чтобы было в каждом районном центре Беларуси».

Еще один важный объект - дорога в юго-западном микрорайоне свяжет новые кварталы между собой и с социальными объектами. Еще год назад на этом месте был пустырь, но Брест растет на глазах, а современные многоэтажки – настоящее украшение города.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома: «Ну и европейские подходы, велодорожки, бульварные зоны, и то, что это не улица, а микрорайон, мне больше нравится. Вот это комфортное переформатирование более важно с точки зрения городской среды, и у нас этих резервов предостаточно, есть поддержка Главы государства, есть поддержка руководства области, самое главное - поддержка брестчан, вот это замечательно».

Акцент в своем будущем развитии Брест делает на комфортную среду. Уютные микрорайоны, скверы, зоны отдыха – все для удобной жизни брестчан. Самый глобальный проект связан с Набережной, в планах продлить улицу до Брестской крепости. Прогуляться по ней пешком горожане смогут уже в следующем году.

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