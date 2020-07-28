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76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Бресте: как изменился город?
Источник материала: ОНТ
Брестчане дольше всех ждали Победы. Ровно 76 лет назад солдаты Первого Белорусского фронта освободили последний белорусский город и взяли курс на Берлин.
Этот день навсегда вписан в историю тысячелетнего Бреста. Разрушенный и переживший немало испытаний и горя, приграничный город возродился из руин и сегодня - один из красивейших областных центров страны.
Вот уже много лет все торжества 28 июля в городе над Бугом начинаются у памятников и обелисков. Брестчане несут цветы и вспоминают солдат, освобождавших город в июле 44-го.
Люблин-Брестское наступление было заключительным аккордом операции «Багратион». Потерять Брест означало окончательно проиграть в войне с Советским Союзом, а потому противник держался за каждый метр земли. На уникальных кадрах хроники солдаты Первого Белорусского фронта спустя три года сражения ступают на землю, где начиналась война. Легендарная цитадель встречает руинами. И сегодня это место сложно узнать спустя 76 лет.
Великая Отечественная оставила на брестской земле незаживающие раны: оборона легендарной цитадели, трагедия Брестского гетто, унесшего жизни больше 20 тыс. мирных брестчан. От этого еще более дорог этот день освобождения.
С тех пор День освобождения Бреста принято считать вторым рождением. А потому подарки сегодня не без повода. Современное мини-поле торжественно открыли в 24-й школе. Искусственный газон последнего поколения, с ограждением и необходимым оборудованием - хороший стимул для ребят. Тем более в школе открыто футбольное отделение.
Еще один важный объект - дорога в юго-западном микрорайоне свяжет новые кварталы между собой и с социальными объектами. Еще год назад на этом месте был пустырь, но Брест растет на глазах, а современные многоэтажки – настоящее украшение города.
Акцент в своем будущем развитии Брест делает на комфортную среду. Уютные микрорайоны, скверы, зоны отдыха – все для удобной жизни брестчан. Самый глобальный проект связан с Набережной, в планах продлить улицу до Брестской крепости. Прогуляться по ней пешком горожане смогут уже в следующем году.
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76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Бресте: как изменился город?
Брестчане дольше всех ждали Победы. Ровно 76 лет назад солдаты Первого Белорусского фронта освободили последний белорусский город и взяли курс на Берлин. Этот день...
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