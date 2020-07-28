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Людей, которые хотели поручиться за Бабарико, из здания КГБ забирали в автозак
Источник материала: KYKY>
Сегодня в Минске к зданию КГБ по призыву штаба Виктора Бабарико пришли люди, которые хотели поручиться за экс-банкира, чтобы ему изменили меру пресечения и выпустили из СИЗО. Как выяснилось, людей приглашали войти внутрь и уже оттуда забирали в автозак.
В комментарии «Свободе» один из таких задержанных Константин
Людей, стоявших на улице перед зданием КГБ, милиционеры заранее предупредили, что сочтут их очередь несанкционированной акцией. Вскоре семерых человек из очереди задержали,
Всего, по подсчетам правозащитного центра «Весна», возле Комитета госбезопасности задержали около 50 человек. Почти всех освободили без составления протоколов.
Обложка: «Свобода».
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Сегодня в Минске к зданию КГБ по призыву штаба Виктора Бабарико пришли люди, которые хотели поручиться за экс-банкира, чтобы ему изменили меру пресечения и...
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