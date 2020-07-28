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Людей, которые хотели поручиться за Бабарико, из здания КГБ забирали в автозак

28.07.2020 22:44 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Минске к зданию КГБ по призыву штаба Виктора Бабарико пришли люди, которые хотели поручиться за экс-банкира, чтобы ему изменили меру пресечения и выпустили из СИЗО. Как выяснилось, людей приглашали войти внутрь и уже оттуда забирали в автозак.

В комментарии «Свободе» один из таких задержанных Константин рассказал, как его и других людей с поручительствами вывели во внутренний дворик КГБ, посадили в автобус, а после – в автозак. Всех завезли в участок, взяли отпечатки пальцев, объяснения и отпустили. Ходатайства за Бабарико у людей не приняли, причины задержания им, по словам Константина, не объяснили.

Людей, стоявших на улице перед зданием КГБ, милиционеры заранее предупредили, что сочтут их очередь несанкционированной акцией. Вскоре семерых человек из очереди задержали, добавляет «Еврорадио». Несколько раньше задержанными оказали и 11 журналистов, которые приехали к КГБ, чтобы освещать происходящее. 

Всего, по подсчетам правозащитного центра «Весна», возле Комитета госбезопасности задержали около 50 человек. Почти всех освободили без составления протоколов.

Обложка: «Свобода».

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске к зданию КГБ по призыву штаба Виктора Бабарико пришли люди, которые хотели поручиться за экс-банкира, чтобы ему изменили меру пресечения и...
 
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