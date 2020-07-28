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Длительная рассрочка от белорусского застройщика на приобретение квартир в престижных жилых комплексах Минска действует до конца августа

28.07.2020 22:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Длительная рассрочка от белорусского застройщика на приобретение квартир в престижных жилых комплексах Минска действует до конца августа

Время «Ч», чтобы стать собственников недвижимости в столице. Чуть больше осталось - именно до конца августа действует длительная рассрочка от белорусского застройщика на приобретение квартир в престижных жилых комплексах Минска.

Это инструмент для семей со стабильным доходом, чтобы улучшить свои жилищные условия и, наконец, купить квартиру мечты. А ещё сейчас можно воспользоваться и другими предложениями компании. Но все акции и приятные предложения имеют свойство заканчиваться. Как успеть в почти последний вагон?

Длительная рассрочка работает так. Покупатель вносит от 30% стоимости квартиры. Или своими деньгами, или за счёт кредита. А оставшаяся сумма делится на количество месяцев рассрочки. И только до конца лета квартиру в рассрочку можно взять даже без первого взноса. Только до 31 августа!

В комплексе «Минск Мир», признанном крупнейшим проектом Европы, рассрочка на 10 лет. Это 120 платежей. В комплексе «Парк Челюскинцев» – до 100 месяцев, – это более 8 лет. Никаких процентов, переплат, справок, поручителей. Договор с застройщиком. К каждому покупателю подход индивидуальный. Теперь о скидках. Те, кто вносит больше 30% стоимости квартиры, её получит. Как и многодетные родители. Есть и специальная акция для медицинских работников. В знак благодарности за труд – специальные условия. В «Минск Мире» - до минус 20% от стоимости квартир. Это лучшая акция этого года.

Для медицинских работников из всех уголков Беларуси это очень выгодное предложение. Просто приходите и забирайте свои метры!

Рассрочка выгодна, так как не надо платить проценты. И рассрочка – это длительно. А платёж сопоставим с ценой аренды достойной квартиры в столице. Но здесь платите за свои метры, а не за аренду чужих. При этом, покупатель уже заселится в свою квартиру и будет выплачивать её стоимость. 

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «Мы убеждены, что человек, который трудится и зарабатывает, должен иметь собственную квартиру. И предложили своим покупателям длительную рассрочку до 10 лет. Тысячи людей уже купили квартиры в престижных жилых комплексах, но это предложение действует только до конца августа».

Дополнительная выгода. В квартале «Северная Америка» минус 10% на все квартиры но до конца июля. И самые приятные цены на старте продаж в домах «Санкт-Петербург», «Флоренция» и «Копенгаген» в разных кварталах. Дома сдаются через год-полтора.

«Минск Мир» возводят по принципу города в городе. Всё спланировано до мелочей. Кварталы. В каждом школа или сад. Всего 7 школ и 12 садов. Детская и взрослая поликлиники, медцентр. С центром район свяжет метро, его строительство на финальной стадии. Да и на авто отсюда до центра 5 минут. Много коммерческих помещений. Магазины, аптеки, кафе, рестораны, предприятия сервиса. Именно здесь возводят новый деловой центр Минска — Международный финансовый центр. А рядом будет и крупнейший развлекательный в стране, и новый городской парк. 

Строят быстрее плана. Квартал «Эмиратс Люкс» сдали на полгода раньше сроков. А до конца года сдадут более 20 домов в 4-х кварталах. Квартиры от студий до просторных пентхаусов. Потолки под 3 метра, скоростные лифты, дизайнерские лобби.

А «Парк Челюскинцев» – уже устоявшийся центр столицы. Премиум-класс. Рядом огромный парк, ботанический сад. И все преимущества жизни в центре европейской столицы. Дом №7 сдан в эксплуатацию, а значит, купив квартиру, можно тут же приступить к ремонту – отличная альтернатива арендному жилью для тех, кто воспользуется длительной рассрочкой!

А тем, кому удобнее в кредит, – сразу несколько банковских партнёрских программ. Ставки менее 4% годовых в зависимости от условий. И на 20 лет. А если покупать квартиру через сайт застройщика – еще и бонус в 5 тыс. рублей выгоды.

У каждой семьи должна быть квартира. Поэтому не стоит сомневаться, не стоит долго думать. Надо решаться. И начинать жить по-новому. Счастливо и в новом собственном жилье. 

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Теги: Минск
 
 
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Время «Ч», чтобы стать собственников недвижимости в столице. Чуть больше осталось - именно до конца августа действует длительная рассрочка от белорусского...
 
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