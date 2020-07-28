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Нравится? Фотографируй! Телеканал ОНТ проводит конкурс на лучший снимок белорусских красот

28.07.2020 22:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нравится? Фотографируй! Телеканал ОНТ проводит конкурс на лучший снимок белорусских красот

Сколько раз в день вы делаете фотографии на смартфон? Телеканал ОНТ теперь предлагает делать это с пользой и получить за свой снимок ценные и полезные призы. Нравится? Фотографируй!

Снимки с хэштегом #моябеларусь_ОНТ уже принимают участие в конкурсе. Всё, что нужно, – снять любимый уголок Беларуси, написать, почему это место важно для вас, и разместить фото в Инстаграм с хэштэгом. Ещё нужно подписаться на профиль ОНТ, а под публикацией о конкурсе написать «участвую» и отметить одного друга. Фитнес-браслет, беспроводные наушники, портативное зарядное устройство и суперприз смартфон новейшей модели ждут своих обладателей.

Розыгрыш нового гаджета – каждую неделю по средам, победителя выберет генератор случайных чисел. А суперприз будет разыгран 19 августа среди всех, кто выполнил условия конкурса. Пока же будем искать красивое в привычном! По хэштегу уже очень много впечатляющих белорусских красот. Присоединиться можно в любой момент!

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Сколько раз в день вы делаете фотографии на смартфон? Телеканал ОНТ теперь предлагает делать это с пользой и получить за свой снимок ценные и полезные призы....
 
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