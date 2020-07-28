В Лос-Анджелесе назвали номинантов на премию «Эмми»

Источник материала: ОНТ

Американская телевизионная академия огласила список претендентов на премию «Эмми». 72-я церемония вручения наград должна пройти в сентябре 2020 года, передает ТАСС.

Безоговорочным лидером по числу номинаций в этом году стал сериал телеканала HBO «Хранители», который претендует сразу на 26 статуэток. На втором месте оказался сериал «Удивительная миссис Мейзел» – 20 номинаций, а на третьем – сериал «Озарк» с 18 номинациями.

Номинантами в категории «Лучший драматический сериал» стали: «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Наследники», «Корона», «Рассказ служанки», «Мандалорец», а также «Очень странные дела».

За звание лучшего комедийного сериала поборются: «Удивительная миссис Мейзел», «Шиттс Крик», «Мертв для меня», «В лучшем мире», «Белая ворона», «Метод Комински», «Чем мы заняты в тени», а также «Умерь свой энтузиазм».

При этом в число номинантов на лучшую роль первого плана попали: Дженнифер Энистон, Оливия Колман, Зендая, Стив Карелл, Брайан Кокс, Джереми Стронг, Кристина Эпплгейт, Рэйчел Броснахэн, Майкл Дуглас и некоторые другие актеры.

В этом году церемония оглашения списка номинаций впервые прошла в дистанционном режиме.

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

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