Брестчанка создает мемориал из заграничных памятников советским солдатам

Источник материала: Виртуальный Брест

За три года депутат Наталия Ильницкая смогла перевезти в Брестский район 16 монументов из Польши. Еще три композиции ждут установки после открытия границ. Рядом брестчанка планирует открыть музей Великой Отечественной войны.





Идею открыть аллею памяти директор одного из брестских рынков Наталия Ильницкая начала воплощать еще в 2017 году. Привезенные из Польши памятники солдатам Красной Армии брестчанка устанавливает в поселке Мухавец под Брестом, рядом с собственной гостиницей. Здесь монументы собирают по частям и реставрируют, а к ближайшему Дню Победы место может открыться для всех желающих.





© SPUTNIK АРТЕМ КИРЬЯНОВ

На территории будет площадка с советской символикой – огромный флаг и герб СССР

"Конечно, никто не верил, что у нас что-то получится"

Впервые о перевозке памятников советским воинам брестчанка Наталия Ильницкая задумалась три года назад. Тогда в соседней Польше некоторые монументы решили демонтировать. Наталия Емельяновна признается: узнала об этом из новостей и не стала мириться с таким отношением к памяти солдат.

"Это моя четкая позиция, а военная тема мне очень близка. Мой отец был в партизанах, муж военный, я пятнадцать лет работала в военторге в Литве. Стало обидно за наших солдат. Столько людей погибло, а памятники не сохраняются", – говорит собеседница Sputnik.

Тогда же родилась идея открыть аллею памяти в Мухавце недалеко от Бреста. Времени, сил и терпения потребовалось немало: пришлось обратиться в МИД, Министерство культуры, областной и районный исполкомы, чтобы получить одобрение.





© SPUTNIK АРТЕМ КИРЬЯНОВ

Работы каждый день приближают открытие мемориала, но из-за пандемии оно откладывается до следующего года

В 2017-м брестчанка обратилась и к польской стороне. Институт национальной памяти идею Наталии Ильницкой поддержал. Но так как вопрос был в компетенции отдельных воеводств, пришлось связываться с каждой местной администрацией.

"Конечно, никто не верил, что у нас что-то получится. Но райисполком разрешил на нашей земле под придорожный сервис этим заняться. Мы написали одиннадцать писем в Польшу. Просили о передаче памятников нам. И первую композицию получили через год после первого обращения", – вспоминает Наталия Емельяновна.





© SPUTNIK АРТЕМ КИРЬЯНОВ

Реставраторам пришлось очищать этот огромный памятник от краски

Перевозка первого памятника заняла так много времени по нескольким причинам. Нужно было не только вести обширную переписку. Пришлось ехать на место, искать памятник, идти в администрацию воеводства. Ждать решения совета о передаче, заключать договор, заказывать транспорт.





© SPUTNIK АРТЕМ КИРЬЯНОВ

Впереди еще много работы: нужно установить забор и вымостить дорожки плиткой

"За одним монументом пришлось ехать аж под Варшаву. Другие были ближе к границе. Мы сами платим таможенные пошлины. И все это за счет фирмы, нам никто не помогает, все делаем сами. Я рада, что активно помогает мой давний друг и единомышленник, общественный деятель из Польши Марьян Канопка", – добавляет Наталия Ильницкая.

Сегодня доставить памятник из Польши до Мухавца занимает около трех месяцев. Таким образом за два года прописку на аллее получили уже 16 монументов. Еще три композиции ждут открытия границ в Польше . Для них уже подготовлены отдельные постаменты, где пока высадили цветы.





© PHOTO : ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Н. ИЛЬНИЦКОЙ

Доставка одного памятника из Польши до Мухавца занимает около трех месяцев

Памятники восстанавливали практически с нуля

Привезенные в Мухавец монументы собирали буквально по частям, по отдельным элементам. Заботливые руки реставраторов кропотливо очищали их от грязи и краски, вдыхая новую жизнь в символы памяти.

"Вот этот был без ноги, без оружия, весь залит краской – кое-где она до сих пор осталась. Этот собирали из пяти частей, шпатлевали. Некоторые из мелких кусочков складывали. Иногда смотрели и думали: "Боже, как же его собрать? Все ли части отдали, получится ли?" Но собрали, все получилось", – говорит собеседница агентства.

Отдельную работу реставраторы провели с табличками на памятниках. Некоторые были полностью разрушены, и информацию на них приходилось восстанавливать с нуля. Благо польская сторона оказывала содействие.





© SPUTNIK АРТЕМ КИРЬЯНОВ

Пушку и танк аллее памяти подарили местные власти и силовые структуры

"Нам давали фотографии. По ним было понятно, где памятник стоял и в каком виде. А мы по снимкам их уже восстанавливали. Есть еще один польский офицер, который также собирает композиции. Мы один монумент забрали, а он говорит: "Как это вы так меня опередили?" – рассказывает Наталия Ильницкая.

"Лучше бы детский сад построили"

Новый облик аллея памяти в Мухавце обрела относительно недавно. Последний памятник здесь установили в первые дни июля. Вместе с ветеранами на территории посадили 300 туй и цветы. Здесь же установили танк и пушку – их подарили местные власти и представители силовых структур.

Наталия Емельяновна рассказывает: впереди еще много работы. Нужно установить забор, вымостить дорожки плиткой, начать строительство музея Великой Отечественной рядом с аллеей памяти.





© SPUTNIK АРТЕМ КИРЬЯНОВ

Белую звезду реставраторам пришлось восстанавливать практически с нуля – ее достали со дна пруда

"Для будущей экспозиции планируем выкупить военные значки, собранные польским коллекционером – кстати, офицером", – говорит собеседница Sputnik.

Работы в Мухавце каждый день приближают открытие нового мемориала. Но из-за пандемии приходится ждать лучших времен. Воплощение идеи и финансирование, признается Наталия Ильницкая, лежат на ее плечах. Но женщина не сдается: если взялась за дело, да еще такое, – доведи его до конца.

"Однажды нам пришло письмо, мол, лучше бы детский сад построили. Только о памяти тоже нужно заботиться. Однажды приехала семья из Польши, где раньше был один из наших памятников. Я пришла, а под ним лампадка стоит. Трогательно было..." – замечает Наталия Емельяновна.





© SPUTNIK АРТЕМ КИРЬЯНОВ

Благодаря содействию польской стороны памятникам удалось вернуть первоначальный вид

Отклики поступали и из России, куда в качестве подарка отправился один восстановленный памятник. Звонили из совета ветеранов, предлагали выкупить всю аллею за любые деньги, говорит создательница мемориала в Мухавце.

"Но это не для зарабатывания денег – это для души. Хочется сохранить памятники, сохранить память ради уважения к себе и своего прошлого. Ради воспитания молодежи. Мы хотим показать: было такое время, и о нем стоит помнить", – заключает собеседница агентства.