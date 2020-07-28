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«Команда на протяжении всего турнира играла с душой и сердцем». ХК «Минск» победил в женском ЧБ по хоккею на траве

28.07.2020 23:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Минск» – чемпион Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для того чтобы примерить золотые медали национального первенства, столичным хоккеисткам в финальной серии хватило четырех матчей.

«Команда на протяжении всего турнира играла с душой и сердцем». ХК «Минск» победил в женском ЧБ по хоккею на траве

После поединков в Минске счет был равным – 1:1. А решающий перевес команда Николая Санковца добыла на выезде – в Гродно. 27 июля минчанки победили после серии пенальти (1:1 в основное время). А вот 28 июля столичные хоккеистки были сильнее по итогам часа игры – 4:1. «Минск» празднует победу в чемпионате.

«Команда на протяжении всего турнира играла с душой и сердцем». ХК «Минск» победил в женском ЧБ по хоккею на траве

Николай Санковец, главный тренер ХК «Минск»:
Я хочу выразить слова благодарности моей команде, которая эти игры на протяжении всего турнира играла с душой и сердцем. И за это им большое, огромное спасибо. Это суперкоманда, это хорошая команда вообще!

«Команда на протяжении всего турнира играла с душой и сердцем». ХК «Минск» победил в женском ЧБ по хоккею на траве

Евгения Керноз, капитан ХК «Минск»:
Было на самом деле сложно, потому что это была уже четвертая игра и хотелось на максимум выложиться, доказать, что мы действительно сильнее. Потому что вчерашняя игра показала, что мы, в принципе, могли и вчера решить счет игры, но так сложилось, что перешли в серию буллитов. Поэтому сегодня мы настраивались забить те моменты, которые, к сожалению, не получилось всегда забить. Мы их реализовали, слава богу, и вот результат мы чемпионы.

«Команда на протяжении всего турнира играла с душой и сердцем». ХК «Минск» победил в женском ЧБ по хоккею на траве

Бронза женского чемпионата досталась смолевичской «Виктории». В серии за третье место она в трех матчах победила барановичский «Текстильщик».

Люди в материале: Николай Санковец, Евгения Керноз

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Минск» – чемпион Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для того чтобы примерить золотые медали...
 
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