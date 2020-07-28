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«Команда на протяжении всего турнира играла с душой и сердцем». ХК «Минск» победил в женском ЧБ по хоккею на траве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Минск» – чемпион Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для того чтобы примерить золотые медали национального первенства, столичным хоккеисткам в финальной серии хватило четырех матчей.
После поединков в Минске счет был равным – 1:1. А решающий перевес команда Николая Санковца добыла на выезде – в Гродно. 27 июля минчанки победили после серии пенальти (1:1 в основное время). А вот 28 июля столичные хоккеистки были сильнее по итогам часа игры – 4:1. «Минск» празднует победу в чемпионате.
Николай Санковец, главный тренер ХК «Минск»:
Евгения Керноз, капитан ХК «Минск»:
Бронза женского чемпионата досталась смолевичской «Виктории». В серии за третье место она в трех матчах победила барановичский «Текстильщик».
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«Команда на протяжении всего турнира играла с душой и сердцем». ХК «Минск» победил в женском ЧБ по хоккею на траве
Новости Беларуси. «Минск» – чемпион Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для того чтобы примерить золотые медали...
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