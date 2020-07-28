ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Уровень доверия к действующему Президенту составляет 78,1% - новый соцопрос Ecoom

28.07.2020 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Уровень доверия к действующему Президенту по-прежнему высок и составляет 78,1%. Об этом свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom по заказу ЗАО "Второй национальный телеканал" социологического опроса об электоральных настроениях и предпочтениях граждан. Его результаты приведены на сайте ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Уровень доверия к действующему Президенту составляет 78,1% - новый соцопрос Ecoom

Исследование проводилось с 23 по 27 июля методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 1879 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5-4%.

Согласно полученным во время опроса данным, участие в голосовании планируют принять в общей сложности 89,5% населения (по данным предыдущего замера 10-13 июля было 87,3%). При этом к возможности досрочного голосования в целом положительно относятся более половины населения - 61,4%.

На период проведения опроса электоральные предпочтения граждан в отношении кандидатов в президенты распределились следующим образом: Александра Лукашенко готовы поддержать 72,3% белорусов, рейтинги остальных не превышают суммарно 10%. Затруднились ответить 10,9%, не захотели отвечать - 3,1%, против всех - 3,7%.

При этом уровень доверия к действующему Президенту, который включает не только электоральный рейтинг, но и оценку социально-экономической политики главы государства, эффективности принимаемых им решений, составляет 78,1%.

В сравнении с предыдущим замером, который проводился аналитическим центром Ecoom 10-13 июля, зафиксированы некоторые изменения в электоральных предпочтениях граждан, которые связаны с тем, что Виктор Бабарико и Валерий Цепкало выбыли из президентской гонки, а часть их электората перешла в лагерь Светланы Тихановской. Косвенным стимулом выступило создание так называемого объединенного штаба упомянутых претендентов. В то же время количество неопределившихся осталось фактически неизменным (в общей сложности 12,6%), что позволяет судить о наличии определенной интриги относительно дальнейшей динамики рейтинга кандидатов.

Из источников информации о ходе избирательной кампании наибольшее доверие у населения при многовариантности ответов вызывают телевидение (65,4%), интернет-СМИ (43,2%), а также непосредственное социальное окружение (друзья, знакомые, родственники - в целом по стране 25,7%). При этом молодежь (лица от 18 до 29 лет) в большей степени доверяет информации из интернет-СМИ (62,2%), телевидения (25,8%), а также от социального окружения (28,5%).

Общий социальный фон электоральной кампании характеризуется преобладанием в обществе оптимистических настроений (62,8%). В то же время обеспокоенность и неуверенность в будущем высказывают 17,2%. Безразличие и равнодушие испытывают 5,5%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Уровень доверия к действующему Президенту по-прежнему высок и составляет 78,1%. Об этом свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom по заказу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нравится? Фотографируй! Телеканал ОНТ проводит конкурс на лучший снимок белорусских красот
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика