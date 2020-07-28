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В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Результаты первого дня

28.07.2020 23:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире принимают участие все сильнейшие спортсмены страны, а также ближайший резерв, юниоры и юноши. Всего около 130 человек.

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Результаты первого дня

В программе первого соревновательного дня значились четыре финала. В стрельбе из пневматического пистолета у мужчин завязалась бескомпромиссная борьба, на чемпионский титул претендовали сразу четыре спортсмена: Курдай, Оганезов, Матусевич и Демин. Причем последний в квалификации выполнил норматив мастера спорта. А победа досталась 19-летнему Абдул-Азизу Курди.

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Результаты первого дня

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Результаты первого дня

Абдул-Азиз Курди, чемпион Беларуси по пулевой стрельбе:
Очень сложно. Нервы, знаете, вся обстановка. То есть ты стоишь, вроде бы, ты знаешь, как все сделать, а как будто в первый раз пришел. Начинаешь стрелять, что-то вспоминаешь, какой-то мандраж ловишь в процессе, ну и потихоньку-потихоньку какую-то картинку ты слепил. Я за ребят больше доволен, за ребят, с которыми сам тренируюсь. То есть показали хороший результат.

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Результаты первого дня

В командном первенстве самыми меткими стали минчане. У женщин в стрельбе из пневматического пистолета победила Любовь Яскевич, серебро досталось Татьяне Смоляк, замкнула тройку сильнейших опытная Виктория Чайка.

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Результаты первого дня

Виктория Чайка, бронзовый призер чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе:
Довольно сложно, потому что большой был перерыв в соревновательной практике. Сейчас этот старт как с чистого листа, как будто бы прошло достаточно много лет, а не несколько месяцев буквально больше года. В принципе, новые яркие ощущения появились.

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Результаты первого дня

Заключительный вид программы стартового дня – микст, пневматическая винтовка. В этой дисциплине пальма первенства досталась Александре Дмитриевой, Илье Чергейко.

Люди в материале: Абдул-Азиз Курди, Виктория Чайка

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире принимают участие все сильнейшие...
 
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