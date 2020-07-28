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В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Результаты первого дня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире принимают участие все сильнейшие спортсмены страны, а также ближайший резерв, юниоры и юноши. Всего около 130 человек.
В программе первого соревновательного дня значились четыре финала. В стрельбе из пневматического пистолета у мужчин завязалась бескомпромиссная борьба, на чемпионский титул претендовали сразу четыре спортсмена: Курдай, Оганезов, Матусевич и Демин. Причем последний в квалификации выполнил норматив мастера спорта. А победа досталась 19-летнему Абдул-Азизу Курди.
Абдул-Азиз Курди, чемпион Беларуси по пулевой стрельбе:
В командном первенстве самыми меткими стали минчане. У женщин в стрельбе из пневматического пистолета победила Любовь Яскевич, серебро досталось Татьяне Смоляк, замкнула тройку сильнейших опытная Виктория Чайка.
Виктория Чайка, бронзовый призер чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе:
Заключительный вид программы стартового дня – микст, пневматическая винтовка. В этой дисциплине пальма первенства досталась Александре Дмитриевой, Илье Чергейко.
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире принимают участие все сильнейшие...
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