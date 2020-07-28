ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Кураж такой, всё отлично!» В Минске стали известны победители соревнований по толканию ядра

28.07.2020 23:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стартовал чемпионат Беларуси по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования открывали толкатели ядра. Этот вид программы прошел в формате городского турнира. Cпорстмены соревновались на открытой площадке у Дворца спорта.

«Кураж такой, всё отлично!» В Минске стали известны победители соревнований по толканию ядра

Первыми в импровизированный сектор вышли девушки: участие приняли 9 человек. Лидер мирового сезона – Алена Дубицкая – доказала свой класс, став победительницей турнира. Ее лучшая попытка – 19 метров и 19 сантиметров. На метр меньше у Елены Пасечник, третья – Елена Абрамчук.

«Кураж такой, всё отлично!» В Минске стали известны победители соревнований по толканию ядра

У мужчин соревновались 10 человек. Лучшим стал представитель Гродненской области – Алексей Ничипор. Он толкнул ядро на 20 метров и 42 сантиметра. Серебро добыл Олег Томашевич, бронза – у Дмитрия Карпука.

«Кураж такой, всё отлично!» В Минске стали известны победители соревнований по толканию ядра

Награждала победителей и призеров Янина Провалинская-Корольчик. По окончанию соревнований участников и зрителей ждали салют и фаер-шоу. 

«Кураж такой, всё отлично!» В Минске стали известны победители соревнований по толканию ядра

Алексей Ничипор, победитель чемпионата Беларуси по легкой атлетике в толкании ядра:
Нестандартный формат соревнований, кураж такой, все отлично! Классно, побольше таких турниров, и не только ядро.

«Кураж такой, всё отлично!» В Минске стали известны победители соревнований по толканию ядра

Янина Провалинская-Корольчик, чемпионка Олимпийских игр в толкании ядра:
У нас такого раньше не было. Мы просто соревновались в «Стайках», рядом с березками, там не было столько зрителей. Это очень подстегивает и стимулирует на результат.

«Кураж такой, всё отлично!» В Минске стали известны победители соревнований по толканию ядра

Через два дня нас ждет старт классической программы: в четверг, 30 июля, состоятся забеги на 10 тысяч метров, а уже в пятницу, 31 июля, в дело вступят представители остальных видов легкой атлетики. 

Люди в материале: Алена Дубицкая, Янина Провалинская-Корольчик, Алексей Ничипор, Елена Абрамчук

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Стартовал чемпионат Беларуси по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования открывали толкатели ядра. Этот вид программы...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Результаты первого дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика