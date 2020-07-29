«Монстр и неисправимый наркоман»: дело Джонни Деппа выходит на финишную прямую

Источник материала: Tut.by

«Квазимодо», «монстр», «неисправимый наркоман» — участники слушаний по нашумевшему иску Джонни Деппа в Высоком суде Лондона не скупились на взаимные оскорбления.



Фото: Reuters

Во вторник там прошли финальные слушания по иску голливудского актера Джонни Деппа к компании News Group Newspapers. Актер обвиняет в клевете принадлежащий ей британский таблоид Sun, который в публикации 2018 года утверждал, что Депп систематически применяет силу к жене.

Русская служба Би-би-си рассказывает, чем ознаменовался последний день слушаний и как этот суд может отразиться на репутации известного актера и его чуть менее известной бывшей супруги.

«Неузнаваемый монстр»

34-летняя актриса Эмбер Херд младше Джонни Деппа на 20 лет. Пара связала себя брачными узами в 2015 году, но их союз просуществовал чуть меньше полутора лет.

Инициатором развода стала Херд, хотя, как утверждал во время показаний Депп, он принял решение развестись после того, как обнаружил в их общей постели следы, которые свидетельствовали о супружеской измене, совершенной в противоестественной форме.

В 2018 году журналист британского таблоида Sun Дэн Вуттон выпустил статью, в которой назвал Джонни Деппа «женобойцем». Юристы Sun утверждают, что у них нет сомнений в том, что актер систематически прибегал к насилию по отношению к своей супруге.

Актер обвинил таблоид в клевете и назвал утверждения в свой адрес полным вымыслом. Херд, выступающая в суде свидетелем, назвала Деппа неуправляемым монстром, подвергавшим ее жизнь опасности.

«Из золушки в квазимодо за долю секунды»

57-летний актер, снявшийся в главных ролях в десятках известнейших кинокартин, включая культовую эпопею «Пираты карибского моря», заявил, что никогда не применял насилия ни к Эмбер Херд, ни к какой-либо другой женщине.

По словам актера, Эмбер сама была инициатором разборок с применением силы.

В подтверждение этого суду была предоставлена аудиозапись, на которой Джонни Депп говорит бывшей супруге, что та врет, когда утверждает, что не пыталась ударить его.

«Ох, не рассказывай мне, каково это, когда тебя бьют», — говорит на аудиозаписи Депп.

«Я толкнула тебя вот так, но не ударила», — отвечает Херд.

По мнению адвоката киноактера, сказанное Херд свидетельствует о склонности актрисы к насилию. «Только представьте, что бы было, если бы это сказал Джонни Депп, какой бы это вызвало ужас»? — прокомментировал аудиозапись Джон Шеборн.

Ранее Депп заявил суду, что Херд изменяла ему прямо в их супружеской постели, к тому же с элементами извращения.

Депп считает, что бывшая супруга выдумала порочащие его истории ради собственной славы и денег. Актер добавил, что показания Херд превратили бывшую супругу в его глазах «из золушки в квазимодо за 0,6 секунды».

«Неисправимый наркоман»

По словам Амбер Херд, наркотическая зависимость Джонни Деппа превратила его в неузнаваемого монстра, который уходил в многодневные загулы, во время которых полностью терял контроль над собой.

Херд рассказала суду о многочисленных случаях, когда Депп якобы пытался применить к ней физическое насилие. В частности, она припомнила, как актер якобы бросал в нее бутылки, словно гранаты, и однажды швырнул ей в лицо телефон.

«Некоторые эпизоды были настолько ужасающими, что я боялась за свою жизнь, думала, что он убьет меня, либо преднамеренно, либо просто потеряв контроль над собой и зайдя слишком далеко», — говорит Херд.

Ранее актриса поведала суду о двух таких эпизодах — в день ее 30-летия в 2016 году, когда актер, по ее утверждению, повалил ее на пол схватил за волосы; и в мае 2018 года, когда Депп вернулся домой под действием наркотиков и якобы швырнул в нее мобильным телефоном, попав в глаз.

Адвокат актрисы подчеркнул, что утверждения об избиении Деппом бывшей супруги — чистая правда, а сам актер — неисправимый наркоман.

После слушаний Эмбер Херд выступила с неожиданным заявлением возле здания суда. Едва сдерживая слезы, актриса заявила, что не подавала иск к Деппу и ни за что бы не хотела оказаться в суде, несмотря на важность дела.

«Мне было безумно тяжело говорить о подробностях нашего расставания, когда мои мотивы и слова правды ставились под сомнение, а самые интимные детали моей жизни с Джонни стали известны суду и разошлись благодаря СМИ по всему миру».



Фото: Reuters

«Свихнуться можно»

Поводом для судебного иска стала статья журналиста Дэна Вуттона, опубликованная в Sun в апреле 2018 года. Она называлась «Свихнуться можно: как Джоан Роулинг может искренне радоваться, что домашний насильник Депп сыграет в новом фильме „Фантастические твари“?

Адвокаты таблоида заявили, что Депп контролировал и физически издевался над бывшей супругой, особенно под влиянием наркотиков.

Но адвокат Деппа назвал эти обвинения бессмысленными, потому что актер никогда не пытался скрыть свою алкогольную и наркотическую зависимость.

„Мы все собрались здесь потому, что эта газета и ее шеф-редактор Дан Воттон решили опубликовать статью, содержащую чрезвычайно серьезные обвинения — обвинения, которые, по словам Джонни Деппа, не имеют ничего общего с реальностью“, — сказал адвокат.

В рамках британской судебной системы именно газета Sun должна доказать, что ее статья соответствует действительности.

„Пиррова победа“

Как отмечают наблюдатели, иск о клевете со стороны Джонни Деппа стал наиболее резонансным кейсом с участием знаменитостей в Британии за последние сто лет. Во вторник у здания суда собрались десятки поклонников актера, многие скандировали „Требуем справедливости для Джонни Деппа“.

Эмбер Херд незаметно прошла в здание через боковую дверь.

Но на чью бы сторону не встал суд, репутации кинозвезды так или иначе будет нанесен колоссальный урон, считают некоторые комментаторы.

„Ущерб уже нанесен, — говорит лондонский пиар-агент Марк Борковский. — Даже если он выиграет, это будет пиррова победа“.

Исход дела может серьезно отразиться и на карьере Эмбер Херд.

„Если дело выиграет Sun, Херд будут воспринимать как отважного крестоносца в борьбе с домашнем насилием на арене #MeToo“, — заявила адвокат по защите репутации Эмили Кокс. — Если же таблоид проиграет, не исключен вариант, что само движение и Голливуд сделают из нее изгоя».

«У нее есть сердце»

Несмотря на взаимные грязные обвинения, и Депп и Херд признаются, что сильно любили друг друга на заре отношений.

«Мы провели прекрасный год, когда он не пил, — вспоминает актриса. — Я любила его и не хотела это терять».

Сам Депп согласился, что Херд сделала все возможное, чтобы помочь ему побороть наркотическую зависимость в 2014 году.

«У нее есть сердце и она чувствовала ту боль, которую мне пришлось испытать», — сказал актер.