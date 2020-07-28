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Эксперт раскусил пиар-ход для устрашения недовольных Лукашенко. Самое важное о выборах
Источник материала: KYKY>
Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.
Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
28 июля один из лидеров объединенного штаба Мария Колесникова успешно подала в КГБ ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико, чтобы экс-банкира выпустили из СИЗО. За день до этого она попросила неравнодушных беларусов присоединиться и стать поручителями (кстати, поручиться за Бабарико
Сперва задержали с десяток журналистов, которые приехали освещать происходящее; затем – нескольких людей из образовавшейся очереди. Тех же, кто вошел в здание КГБ, вывели по коридорам во внутренний двор и посадили в автозак. Их завезли в участок, взяли отпечатки пальцев, объяснения и отпустили. Причины задержания многие так и не поняли. По подсчетам правозащитников, всего у КГБ задержанными оказались порядка 50 человек.
Александр Лукашенко продолжает встречи со спецназом. Вот он посетил войсковую часть, которая базируется в минском Уручье. Там для президента устроили специальную тренировку по разгону акции протеста. Фрагменты
Светлана Тихановская
Ссылаясь на статью Избирательного кодекса о равных правах кандидатов, Тихановская просит пригласить ее для выступления на заседании внеочередной сессии Палаты представителей и освещать ее предвыборную программу так же, как программу Лукашенко. Заявление отправлено в Палату представителей, Совет Республики, Белтелерадиокомпанию и ЦИК.
Адвокаты
В списке кандидатов в президенты – пять человек. Вот они:
Ключевые даты
Выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
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Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые...
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