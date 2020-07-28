Эксперт раскусил пиар-ход для устрашения недовольных Лукашенко. Самое важное о выборах

Источник материала: KYKY

Привет! Вы читаете нашу уже традиционную подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

28 июля один из лидеров объединенного штаба Мария Колесникова успешно подала в КГБ ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико, чтобы экс-банкира выпустили из СИЗО. За день до этого она попросила неравнодушных беларусов присоединиться и стать поручителями (кстати, поручиться за Бабарико выразили готовность нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и художник Владимир Цеслер). Желающие в назначенное время (около 16:00, 28 июля) пришли к зданию КГБ в Минске и столкнулись с массовыми задержаниями .

Сперва задержали с десяток журналистов, которые приехали освещать происходящее; затем – нескольких людей из образовавшейся очереди. Тех же, кто вошел в здание КГБ, вывели по коридорам во внутренний двор и посадили в автозак. Их завезли в участок, взяли отпечатки пальцев, объяснения и отпустили. Причины задержания многие так и не поняли. По подсчетам правозащитников, всего у КГБ задержанными оказались порядка 50 человек.

Александр Лукашенко продолжает встречи со спецназом. Вот он посетил войсковую часть, которая базируется в минском Уручье. Там для президента устроили специальную тренировку по разгону акции протеста. Фрагменты показал госканал . Политический обозреватель Александр Класковский убежден , что демонстрация широкой публике того, как силовики «месят протестующих», – прежде всего «пиар-акция устрашения»: «Власть продолжает поднимать в глазах недовольных белорусов цену выхода на улицу».

Светлана Тихановская подала заявление , чтобы выступить в парламенте вместе с Александром Лукашенко – 3 августа. В этот день президент озвучит ежегодное послание народу. Мероприятие состоится накануне старта досрочного голосования, фактически, считает Тихановская, это будет предвыборной агитацией. «Безусловно, я как кандидат в президенты тоже согласна так поступить», – написала она в заявлении.

Ссылаясь на статью Избирательного кодекса о равных правах кандидатов, Тихановская просит пригласить ее для выступления на заседании внеочередной сессии Палаты представителей и освещать ее предвыборную программу так же, как программу Лукашенко. Заявление отправлено в Палату представителей, Совет Республики, Белтелерадиокомпанию и ЦИК.

Адвокаты рассказали , как посетили Виктора Бабарико в СИЗО КГБ, и опровергли слухи о том, что экс-кандидата в президенты перевели в СИЗО № 1 на Володарского. «С момента прошлой встречи, которая была в минувшую пятницу на процессуальном действии, у Виктора Дмитриевича все спокойно. Соответственно, информацию о его якобы переводе мы не подтверждаем. Времени на общение у нас было около получаса, поэтому быстро обсудили рабочие вопросы. Он, как всегда, улыбнулся при встрече, настрой нормальный», – поделились адвокаты Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич.

В списке кандидатов в президенты – пять человек. Вот они:

действующий президент Александр Лукашенко;

жена блогера Сергея Тихановского Светлана;

экс-депутат Анна Канопацкая;

сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;

председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Ключевые даты

Выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.