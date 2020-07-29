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Только посмотрите, как за 30 лет изменились актеры одного из главных американских сериалов 90-х

29.07.2020 07:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Твин Пикс» Дэвида Линча — один из любимейших сериалов сегодняшних зумеров. А ведь впервые он появился на экранах еще 30 лет назад. AFISHA.TUT.BY показывает, как за это время изменились актеры культового американского сериала, а заодно намекает тем, кто его еще не смотрел: пора бы на это решиться.

Главная звезда сериала Кайл Маклахлен, сыгравший спецагента Дейла Купера, сегодня выглядит так — все такой же красавчик. Кстати, его можно заметить и в других фильмах Линча — например, в «Синем бархате» и «Дюне».


Даже те, кто не смотрел ни одной серии «Твин Пикса», наверняка слышали классический вопрос: «Кто убил Лору Палмер?». Со смерти героини начинается завязка сериала, но это не значит, что актрисе Шерил Ли было нечего играть. В сериале она появляется как двоюродная сестра Лоры — Мэдди Фергюсон, а во флешбеках — как сама Лора. Сейчас Шерил выглядит вот так.


Школьница Одри Хорн, по уши влюбленная в агента Купера, — секс-символ сериала, да и вообще 90-х. Ее мы знаем благодаря блестящей актерской работе Шерилин Фенн. Кстати, эта актриса — одна из немногих звезд в ее возрасте, кто абсолютно не стесняется своей старости и активно делится в Instagram свежими фотографиями, а не кадрами тридцатилетней давности.


Чего не скажешь о Ларе Флинн Бойл, сыгравшей в сериале роль Донны Хейворд. В последнее время актриса, скажем прямо, непубличная, и как только кому-нибудь из папарацци удастся ее сфотографировать, в Сети начинается холивар: как можно было из писаной красавицы превратиться в дурнушку? Надеемся, что на деле у Лары все хорошо. Фото справа — от агентства Сoleman-Rayner.


А вот как (не) изменилась Мэдхен Амик — сексуальная официантка Шелли Джонсон из «Твин Пикса».


Кимми Робертсон, прославившаяся благодаря роли Люси Моран в линчевском сериале, за 30 лет так и не сменила прическу!


Дэвид Духовный, отметившийся ролью необычного агента службы по борьбе с наркотиками Дениз Брайсон в нескольких эпизодах «Твин Пикса», в последнее время всего себя отдает музыке (судя по его Instagram).


А вот, собственно, сам Дэвид Линч — он тоже появляется в сериале в небольшой, но смешной роли полицейского Гордона Коула. Не соврем, сказав, что годы режиссеру только к лицу — а ведь ему уже 74!


«Твин Пикс» — американский сериал, который вышел на экраны в 1990 году. Всего в нем 48 серий, каждая длится примерно по 50 минут. Сериал разбит на три сезона — последний вышел в 2017 году.

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Теги: Минск
 
 
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«Твин Пикс» - один из любимейших сериалов сегодняшних зумеров. А ведь впервые он появился на экранах еще 30 лет назад. AFISHA.TUT.BY показывает, как за это время изменились...
 
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