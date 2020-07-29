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Альтернатива Олимпиаде: в Беларуси стартовали легкоатлетические игры

29.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Олимпиаду в Токио перенесли на следующий год. В Беларуси решили не ждать у моря погоды и организовали свои игры – легкоатлетические. Основная их задача – в том, чтобы спортсмены смогли поддержать свой соревновательный тонус, передает телеканал «МИР 24».

Первыми на площадку около минского Дворца спорта в борьбу вступили толкатели ядра. В сектор вышли женщины, в том числе и лидер сезона Алена Дубицкая. Ну, а затем померялись силами и мужчины. Следить за соревнованиями приглашали всех желающих, причем, совершенно бесплатно. Трансляции состязаний вели столичные телеканалы.

«Мы действительно перенесли наш чемпионат страны к Олимпийским играм, все же готовились. Хотя понимаем, что атмосферу Олимпийских игр не повторишь, но различные активности мы подготовили. И здесь, и на стадионе «Динамо», состоится классическая легкая атлетика», – рассказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Параллельно с состязаниями спортсменов организаторы провели и конкурсы для зрителей. Пока это только прелюдия основного турнира, который официально стартует 31 июля. Именно в пятницу состоится церемония открытия белорусских легкоатлетических игр. Соревнования пройдут по основным дисциплинам. Это прыжки в высоту, в длину, десятиборье, метание молота, забеги на 100, 400 и полторы тысячи метров. Завершится национальный легкоатлетический форум 2 августа.



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Основная их задача – в том, чтобы спортсмены смогли поддержать свой соревновательный тонус.
 
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