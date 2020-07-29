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Роман Головченко посетил предприятияе «Могилёвхимволокно»

29.07.2020 08:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Роман Головченко посетил предприятияе «Могилёвхимволокно»

Премьер-министр Беларуси посетил «Могилёвхимволокно». Предприятие постепенно восстанавливается после пандемии.    

Это был сложный период для мировой экономики, тем не менее, большинство белорусских производств выстояли. Среди них – и «Могилёвхимволокно». Обеспечена загрузка линий, а вместе с тем и возможность вовремя платить зарплату. Но модернизация не завершена, и сейчас в работе лишь первая очередь инвестпроекта.

В 2018 на предприятии в Могилёве начали выпускать полиэфирное волокно. А когда вышли на мощности до 50 тысяч тонн в год, освоили инновационные технологии – полотно из тончайших полимерных нитей, аналогов которому нет ни в Беларуси, ни в СНГ.

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Премьер-министр Беларуси посетил «Могилёвхимволокно». Предприятие постепенно восстанавливается после пандемии.     Это был сложный период для мировой экономики,...
 
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