Продан за $2,9 млн триптих Бэнкси на тему кризиса с мигрантами в Европе









Три картины британского уличного художника Бэнкси на тему кризиса с мигрантами в Европе были проданы в Лондоне во вторник за £2,23 млн ($2,9 млн). Об этом свидетельствуют результаты идущих в настоящий момент торгов под названием "От Рембрандта до Рихтера", которые проводит в Лондоне аукционный дом Sotheby's.





Предварительная оценка триптиха под названием "Вид на Средиземное море, 2017" составляла от £800 тыс. до £1,2 млн ($1-1,5 млн). Картины выполнены в стиле романтических морских пейзажей XIX века, за исключением современных спасательных жилетов и кругов, выброшенных на берег.





Ранее эти пейзажи висели в лобби отеля, который Бэнкси открыл в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины. В гостинице под названием The Walled Off Hotel ("Отгороженный отель") 10 номеров, каждый из которых украшен работами одного из известнейших уличных художников мира. Как ранее информировал аукционный дом, средства от продажи лота пойдут на улучшение оснащения больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.





Вместе с тем рекордной эта сумма за работы короля стрит-арта не стала. 3 октября 2019 года картина Бэнкси, высмеивающая парламент Соединенного Королевства, ушла с молотка за £9,9 млн ($12 млн по курсу на тот момент). Полотно внушительных размеров (4 на 2,5 метра) было реализовано в рамках торгов предметами современного искусства, которые проводил в Лондоне Sotheby's, став самой дорогой работой британского уличного художника, проданной с аукциона.





Бэнкси до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых он запечатлен всегда с закрытым лицом.





Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку", который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".



