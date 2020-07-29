Все Елены! Стали известны первые победители чемпионата страны по легкой атлетике

Источник материала: Вороновская газета





В первом виде чемпионата страны по легкой атлетике – толкании ядра у женщин – победительницей стала Алена Дубицкая , а в тройку вошли Елена Абрамчук и Елена Пасечник, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Организаторы решили провести соревнования в этом виде программы в городском формате – у Дворца спорта. Зрителей у амфитеатра с фонтаном собралось немало. Как отметил в беседе с журналистами председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, первый блин комом не вышел.

— В будущем хотели бы в таком же формате провести спринтерские забеги, бег с барьерами, а также прыжки с шестом. Уверен, на них придут зрители. Особенно если будет интригующая вывеска из серии « Алина Талай против Эльвиры Герман ».

В соревнованиях по толканию ядра Алена Дубицкая в первой попытке положила хорошее начало, отправив спортивный снаряд на 19 м 19 см. Любопытно, что ни сама спортсменка, ни ее соперницы далее не смогли перекрыть этот результат. Дубицкая стала победительницей турнира. Серебряный призер – Елена Пасечник (18,19 м), бронзовый – Елена Абрамчук (16,49).

– Не первый раз выступаю на соревнованиях в подобном формате, – рассказал А. Дубицкая. – Сейчас все получилось классно и атмосферно, здорово поддерживали зрители. Что касается попыток и лучшего результата, то ими недовольна. Готова была показывать более далекие метры. Пока даже сложно сказать, чего не хватило, чтобы отправить ядро за 20 м. Дальнейшие планы? Возможно, сейчас отдохну, а с сентября начну готовиться к зимнему сезону.

minsknews.by

Фото: БелТА