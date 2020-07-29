ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Все Елены! Стали известны первые победители чемпионата страны по легкой атлетике

29.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Все Елены! Стали известны первые победители чемпионата страны по легкой атлетике

В первом виде чемпионата страны по легкой атлетике – толкании ядра у женщин – победительницей стала Алена Дубицкая, а в тройку вошли Елена Абрамчук и Елена Пасечник, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Организаторы решили провести соревнования в этом виде программы в городском формате – у Дворца спорта. Зрителей у амфитеатра с фонтаном собралось немало. Как отметил в беседе с журналистами председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, первый блин комом не вышел.

— В будущем хотели бы в таком же формате провести спринтерские забеги, бег с барьерами, а также прыжки с шестом. Уверен, на них придут зрители. Особенно если будет интригующая вывеска из серии «Алина Талай против Эльвиры Герман».

В соревнованиях по толканию ядра Алена Дубицкая в первой попытке положила хорошее начало, отправив спортивный снаряд на 19 м 19 см. Любопытно, что ни сама спортсменка, ни ее соперницы далее не смогли перекрыть этот результат. Дубицкая стала победительницей турнира. Серебряный призер – Елена Пасечник (18,19 м), бронзовый – Елена Абрамчук (16,49).

 Не первый раз выступаю на соревнованиях в подобном формате, – рассказал А. Дубицкая. – Сейчас все получилось классно и атмосферно, здорово поддерживали зрители. Что касается попыток и лучшего результата, то ими недовольна. Готова была показывать более далекие метры. Пока даже сложно сказать, чего не хватило, чтобы отправить ядро за 20 м. Дальнейшие планы? Возможно, сейчас отдохну, а с сентября начну готовиться к зимнему сезону.

minsknews.by
Фото: БелТА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первом виде чемпионата страны по легкой атлетике – толкании ядра у женщин – победительницей стала Алена Дубицкая, а в тройку вошли Елена Абрамчук и Елена...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько стоит здоровое питание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика