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Обновленная BMW пятой серии обзавелась набором аксессуаров M Performance Parts
Источник материала: Tut.by
В июле в европейскую продажу поступила обновленная
Это своего рода небольшой бонус в виде опций от отделения M GmbH. В комплект внешней отделки для «пятерки» входят изготовленные из углепластика передний сплиттер, накладки на корпусах наружных зеркал, имитация диффузора в заднем бампере и спойлер на крышке багажника, дополненные различными мелочами вроде зачерненных «ноздрей» решетки радиатора и наклеек на кузове.
Для салона предназначены спортивный руль с отделкой алькантарой и нулевой меткой красного цвета, оригинальные коврики и накладки из нержавейки на педали.
Есть в каталоге M Performance Parts и детали для «горячих» седанов
Для M5 также доступно рулевое колесо с обивкой из замши, но синей нулевой отметкой и углепластиковыми подрулевыми «лепестками».
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В июле в европейскую продажу поступила обновленная «пятерка» BMW - к моменту рыночного дебюта для седана и универсала подоспел набор фирменных компонентов из...
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