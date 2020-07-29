Обновленная BMW пятой серии обзавелась набором аксессуаров M Performance Parts

Источник материала: Tut.by

В июле в европейскую продажу поступила обновленная «пятерка» BMW — к моменту рыночного дебюта для седана и универсала подоспел набор фирменных компонентов из каталога M Performance Parts.





Это своего рода небольшой бонус в виде опций от отделения M GmbH. В комплект внешней отделки для «пятерки» входят изготовленные из углепластика передний сплиттер, накладки на корпусах наружных зеркал, имитация диффузора в заднем бампере и спойлер на крышке багажника, дополненные различными мелочами вроде зачерненных «ноздрей» решетки радиатора и наклеек на кузове.





Для салона предназначены спортивный руль с отделкой алькантарой и нулевой меткой красного цвета, оригинальные коврики и накладки из нержавейки на педали.









Есть в каталоге M Performance Parts и детали для «горячих» седанов M5 и M5 Competition . Это более мощные спортивные тормоза, винтовая подвеска, позволяющая уменьшить дорожный просвет на 5−20 мм, и кованые 20-дюймовые колесные диски с Y-образными спицами.





Для M5 также доступно рулевое колесо с обивкой из замши, но синей нулевой отметкой и углепластиковыми подрулевыми «лепестками».