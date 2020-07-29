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Таможенники задержали фуры с масляными фильтрами и монтажными лестницами

29.07.2020 09:34 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Брестские таможенники задержали две фуры с незадекларированной партией товаров в пункте пропуска "Козловичи". Во время углубленного досмотра было установлено, что в фуре, следовавшей из Польши, перевозили на 7 000 масляных фильтров больше, чем указывалось в документах. Предварительно, общая стоимость лишнего груза составила свыше 30 тыс. рублей. 

Во второй фуре, которая следовала из Германии в Россию, нашли почти 70 монтажных лестниц общей стоимостью в 8 тыс. рублей. Часть этого оборудования не была заявлена в документах или превышала указанное количество. 

 
 
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Брестские таможенники задержали две фуры с незадекларированной партией товаров в пункте пропуска "Козловичи". Во время углубленного досмотра было установлено,...
 
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