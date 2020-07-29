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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Таможенники задержали фуры с масляными фильтрами и монтажными лестницами Брестские таможенники задержали две фуры с незадекларированной партией товаров в пункте пропуска "Козловичи". Во время углубленного досмотра было установлено,...

Брестские таможенники задержали две фуры с незадекларированной партией товаров в пункте пропуска "Козловичи". Во время углубленного досмотра было установлено, что в фуре, следовавшей из Польши, перевозили на 7 000 масляных фильтров больше, чем указывалось в документах. Предварительно, общая стоимость лишнего груза составила свыше 30 тыс. рублей.Во второй фуре, которая следовала из Германии в Россию, нашли почти 70 монтажных лестниц общей стоимостью в 8 тыс. рублей. Часть этого оборудования не была заявлена в документах или превышала указанное количество.