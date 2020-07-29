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В Витебске женщина зашла к соседке за сочувствием, а уехала с золотыми украшениями
Источник материала: БTНеобычная история случилась в Витебске. К женщине заглянула знакомая по дому, которая рассказала, что ушла от мужа после ссоры. Общение помогло утешить бедолагу, постепенно дамы стали общаться на другие темы. Соседка заметила красивые сережки на хозяйке квартиры, и тема разговора сменилась на золотые украшения.
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебской области: "Та же рассказала, что у нее еще есть и другие подобные ювелирные изделия, и их продемонстрировала. В какой-то момент хозяйка квартиры принялась за уборку, а гостья, улучив момент, стащила из шкатулки лежавшие там драгоценности на сумму более чем 2 500 рублей. После этого она попросила вызвать ей такси. На нем злоумышленница прямиком отправилась в ломбард, куда и сдала похищенное".
Ближе к вечеру женщина, не обнаружив свои украшения, вызвала милицию. Вскоре подозреваемая была задержана и призналась, что не удержалась от соблазна завладеть ювелирными изделиями.
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Необычная история случилась в Витебске. К женщине заглянула знакомая по дому, которая рассказала, что ушла от мужа после ссоры. Общение помогло утешить бедолагу,...
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