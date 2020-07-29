Более 600 человек из числа рабочей молодежи, студентов и активистов БРСМ примут участие в спортивно-образовательном форуме «Олимпия», сообщает Министерство образования в своем телеграм-канале.

Спортивно-образовательный форум для работающей молодежи «Олимпия» пройдет с 31 июля по 1 августа на берегу реки Ислочь рядом с агрогородком Раков в Воложинском районе.

В этом году форум под единым слоганом «За Беларусь!» объединит представителей работающей молодежи и студентов. Это 13 молодежных команд Белорусской железной дороги, Минского завода колесных тягачей, Минского автомобильного завода, МЧС, Министерства архитектуры и строительства и других.

Самая многочисленная — команда проекта «Молодежный поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне», которая на днях вернулась из путешествия по Беларуси.

Фото: БРСМ