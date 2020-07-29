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Обновленный после реконструкции путепровод открыли в Барановичах

29.07.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах сегодня торжественно открыли после реконструкции обновленный путепровод по ул. Ленина, передает корреспондент БЕЛТА.

Обновленный после реконструкции путепровод открыли в Барановичах

Мост, который соединяет восточную и центральную части города, был построен более 40 лет назад и со временем перестал отвечать современным требованиям. Его модернизация началась в феврале прошлого года. Все это время движение транспорта здесь не останавливалось - специалисты филиала "Мостостроительное управление №3" ОАО "Мостострой" поочередно вели работы на правой, затем на левой стороне. Весь комплекс работ - с отделкой, подсветкой и благоустройством - обошелся в Br7,5 млн. Средства на реконструкцию были выделены из республиканского дорожного фонда.

В результате увеличилась грузоподъемность моста, повысилась его безопасность. Согласно проекту с применением современных технологий усилены несущие конструкции путепровода и 42-метровые балки, укреплены опорные части, уменьшены стыковые соединения. На проезжей части появился разделительный барьер, расширена тротуарная зона. При этом параметры путепровода не изменились: его длина по-прежнему составляет 290 м, движение двухполосное в обе стороны.

Фото Вадима Якубёнка

 
 
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  В Барановичах сегодня торжественно открыли после реконструкции обновленный путепровод по ул. Ленина, передает корреспондент БЕЛТА.
 
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