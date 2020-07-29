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Британский журнал назвал Альфа-Банк лучшим в стране и регионе

29.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журнал Euromoney назвал Альфа-Банк лучшим банком в Беларуси. Кроме финансовых показателей, издание отметило значительный вклад компании в борьбу с распространением COVID-19 премией Excellence in Leadership.



Best Bank in Belarus — награда, которую каждый год вручают ведущему банку страны с впечатляющими финансовыми показателями и прогрессивной бизнес-моделью. Премией отмечают инновационные компании, способные быстро адаптироваться под условия рынка и реагировать на его потребности. Стратегия Mobile First, комплексные адаптивные продукты для клиентов, индивидуальный курс, открытие счетов онлайн для физических лиц и бизнеса, а также OpenAPI — это основные направления, за развитие которых издание отметило Альфу.

Белорусский Альфа-Банк также стал лучшим в регионе – Центральной и Восточной Европе – по реакции на пандемию COVID-19. Наряду с Альфой премию Excellence in Leadership получили Bank of America, Goldman Sachs, Societe Generale, Credit Suisse.

Euromoney — ежемесячный британский журнал, основанный в 1969 году. Издание ежегодно присуждает «Награды за Лучшие Достижения» (Awards for Excellence) лидерам в области банковского дела, финансов и инвестиций в 70 странах мира. Журнал обладает собственной системой оценки. Медиа называют Euromoney одним из авторитетнейших в банковском мире.
 
 
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Журнал Euromoney назвал Альфа-Банк лучшим банком в Беларуси. Кроме финансовых показателей, издание отметило значительный вклад компании в борьбу с распространением...
 
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