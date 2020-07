Британский журнал назвал Альфа-Банк лучшим в стране и регионе

Best Bank in Belarus — награда, которую каждый год вручают ведущему банку страны с впечатляющими финансовыми показателями и прогрессивной бизнес-моделью. Премией отмечают инновационные компании, способные быстро адаптироваться под условия рынка и реагировать на его потребности. Стратегия Mobile First, комплексные адаптивные продукты для клиентов, индивидуальный курс, открытие счетов онлайн для физических лиц и бизнеса, а также OpenAPI — это основные направления, за развитие которых издание отметило Альфу.





Белорусский Альфа-Банк также стал лучшим в регионе – Центральной и Восточной Европе – по реакции на пандемию COVID-19. Наряду с Альфой премию Excellence in Leadership получили Bank of America, Goldman Sachs, Societe Generale, Credit Suisse.