











- Какова в целом экономическая ситуация в клубе?





- Так скажем, худшие времена уже позади. Хотелось бы лучшего, но по крайней мере, ситуация стабильная. Грех на что-то жаловаться — у многих положение сейчас еще хуже. Задолженность перед игроками совсем небольшие. Зарплата за май выплачена, за июнь — наполовину. Думаю, уже в первых числах августа выплатим вторую июньскую часть.



